El PP y Urkullu vuelven a entenderse Alfonso Alonso y el lehendakari, Iñigo Urkullu, conversan en los pasillos del Parlamento Vasco durante un pleno ordinario en la Cámara. / EFE El lehendakari y Alonso acercan posturas para paliar la prórroga presupuestaria | El Ejecutivo atiende la demanda del líder popular e incluye sus exigencias en el proyecto de ley que aprobará el Consejo de Gobierno el 29 de enero AINHOA MUÑOZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 16 enero 2019, 09:33

Las aguas revueltas entre el PNV y el PP vasco vuelven, poco a poco, a su cauce. Después de la moción de censura que desalojó Mariano Rajoy de la Moncloa, apoyada en Madrid por los jeltzales, se abrió una grieta entre ambas formaciones que desembocó en una ruptura total. Una relación frustrada que tanto el Gobierno Vasco como el PP están tratando ahora de enderezar después de que fracasara la negociación de los Presupuestos autónomicos con EH Bildu.

La decisión del PP de distanciarse del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, tras el apoyo del PNV a la moción y también por su pacto con la izquierda abertzale sobre el nuevo estatus, complicó de lleno el tablero político vasco tras la negativa de los populares a convertirse nuevamente en el socio preferente de Urkullu para sacar adelante las Cuentas, como lo ha hecho en los dos últimos ejercicios. Ahora, sin embargo, el PP vuelve a situarse como compañero principal de viaje del Ejecutivo para facilitar la gestión de la prórroga presupuestaria que tratará por todos los medios de paliar las consecuencias de la no aprobación de los Presupuestos de este año.

El Gobierno Vasco volvió ayer a hacer un guiño para acercar posturas con el PP después de que el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, anunciase que su gabinete está estudiando una «actualización al alza» de los conciertos educativos con los que se financian los colegios y las ikastolas privadas. Una medida que llega justo un día después de que los populares, en boca de Alonso, se abrieran a apoyar la medida, pero supeditando su apoyo a la subida salarial de los funcionarios a que Urkullu materialice un incremento en la dotación económica de la red educativa concertada. Dicho y hecho.

Este gesto del Gobierno Vasco evidenció ayer la búsqueda, por parte de lehendakari, de tejer de nuevo acuerdos con el PP para dar cauce a sus proyectos legislativos y evitar así que la acción del Gobierno en la segunda mitad de la legislatura se bloquee.

El 'paquete' de medidas

El Ejecutivo aprobará así el en Consejo de Gobierno del próximo 29 de enero un proyecto de ley en el que introducirá un aumento del 2,25% en los sueldos de los trabajadores públicos, además de una subida de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) con un porcentaje aún por determinar y la eliminación de la disposición sexta que ya incluía el proyecto de Presupuestos y que regula las ayudas a la familia y la conciliación. Ahora, también incluirá en este 'paquete' de medidas una «mejora» de los conciertos educativos, tal y como ha exigido el PP, a sabiendas de que la minoría que ostentan PNV y PSE-EE como socios en el Gobierno necesitan de al menos el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición para poder sacar adelante su decreto. Un proyecto legislativo que se tramitará por el procedimiento de lectura única, lo que implica que los grupos no pueden presentar enmiendas y que el texto se deberá votar de manera íntegra, sin posibilidad alguna de hacerlo por partes.

Desde las filas del PP acogieron con agrado que el Ejecutivo Vasco haya atendido a sus demandas. «Valoramos la voluntad y la predisposición del Gobierno», sostienen fuente oficiales del PP. No obstante, la buena voluntad no es del todo suficiente, según advierten los populares, que se muestran expectantes por conocer los entresijos del proyecto de ley para saber de primera mano en qué términos se materializará el aumento de la financiación de la concertada. «Aún no tenemos una propuesta concreta. Tendremos que negociar para llegar a un acuerdo», insisten las mismas fuentes.

Lo cierto es que desde que se rompió la negociación presupuestaria del PNV con EH Bildu, Urkullu ha intentado volver a reconducir su relación con Alonso y su equipo. De hecho, el lehendakari escribió al líder del PP pocos días después de que saltara por los aires el pacto presupuestario con la coalición abertzale.