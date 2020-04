Urkullu propone a Sánchez el modelo alemán y «compartir» un plan de vuelta a la normalidad El lehendakari Urkullu, en la conferencia telemática mantenida en la mañana de ayer junto a todos los demás presidentes autonómicos con Sánchez. / Mikel Arrazola El Gobierno aclara que tendrá la «última palabra» en Cataluña sobre el fin del confinamiento ante la exigencia deTorra en dirigir el proceso ALBERTO SURIO Lunes, 20 abril 2020, 06:16

El lehendakari Iñigo Urkullu volvió ayer a marcar algunas distancias frente a la estrategia del Gobierno español al abogar de forma expresa por un modelo «compartido» en la adopción de decisiones para volver a la «nueva normalidad», en sintonía con el establecido entre el gobierno federal alemán que presidente Angela Merkel y los länder o estados.

El sistema federal alemán se ha convertido en un referente para Urkullu, crítico con la estrategia del Alto Mando acordado por Pedro Sánchez en el estado de alarma, que ha unificado la toma de decisiones y ha granjeado, a estas alturas, un notorio coro de agravios y protestas aunque el Ejecutivo central lo defiende como el único sistema viable para definir una posición común en un escenario de emergencia sanitaria.

El lehendakari aprovechó su comparecencia ayer en la conferencia telemática ante Sánchez y los presidentes autonómicos para defender un «proceso» basado en el pacto, en las decisiones compartidas, en la corresponsabilidad y en el principio de subsidiariedad a partir de los criterios de los expertos. Desde el Gobierno Vasco se sigue de cerca los escenarios abordados en Alemania, Austria y Suiza para establecer un plan escalonado hacia la normalidad y se ultima un documento de trabajo que será remitido en las próximas horas al Ejecutivo de coalición.

Lo cierto es que Sánchez ya ha introducido un importante cambio de criterio en su planteamiento al aceptar que la 'desescalada' sea territorialmente asimétrica en las próximas semanas. Y no solo en función de los sectores económicos. Es decir, no tiene ningún sentido que se aplique la misma velocidad de crucero, por ejemplo, en San Sebastián, en Madrid, en el municipio coruñés de Betanzos, en la isla de Formentera o en Conil de la Frontera. Son realidades sociales distintas y, además, la pandemia ha provocado efectos dispares en esos municipios. Porque las decisiones, a partir de ahora, cuando termine el confinamiento el 9 de mayo, van a tomarse a una escala más local que incluso autonómica. La apuesta de Sánchez para implicar a las autonomías en una negociación realista no está exenta de riesgos. Deja margen a las comunidades para corresponsabilizarse de las decisiones, de sus aciertos y de sus errores. Y está claro que abre un nuevo frente de conflictividad negociadora en un momento sensible en el que Euskadi, Cataluña y Galicia están en vísperas electorales.

El lehendakari puso de relieve la negociación mantenida entre el Gobierno de Berlín y los länder alemanes como un ejemplo a seguir y recordó, en ese sentido, que en ese país se han adoptado decisiones basadas en las «certezas» sobre la apertura de los comercios a partir de mañana; de colegios, el 4 de mayo; y con prohibición de grandes eventos hasta el 31 de agosto.

Urkullu apeló a ser conscientes de que «conformamos un Estado compuesto con marcos competenciales claramente diferenciados que deben respetarse y con realidades socioeconómicas distintas». «En todo caso, prefiero antes que un planteamiento de desescalada asimétrica con el pilotaje del Gobierno español, un proceso de transición a la nueva normalidad construido de modo compartido y singularizado desde la coordinación y la corresponsabilidad. Esto significa la aplicación del principio de subsidiariedad», marcó.

Urkullu no ocultó cierto distanciamiento con algunas de las decisiones del Gobierno español y señaló que «la mayoría de las preguntas que formulé en la conferencia del pasado domingo siguen sin respuesta».

Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se empeñó en la reunión en ofrecer un perfil más duro sobre la gestión del fin del confinamiento. Sánchez aclaró que la última decisión compete al Gobierno español. «El Ministerio de Sanidad lógicamente será el departamento encargado de dirigir la desescalada», señaló el presidente. Aunque aclaró que el Ejecutivo basará sus decisiones «en el asesoramiento del comité científico, como viene siendo habitual, y siempre bajo criterios científicos y epidemiológicos».

Torra recalcó, a su vez, su deseo de gestionar la futura etapa de desconfinamiento en Cataluña de acuerdo con sus planes, una insistencia que, al término del encuentro, propició que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, zanjara el debate: «En el marco del decreto de alarma, todo el mundo sabe que esas decisiones corresponden al Gobierno de España».

«No bajar la guardia»

Sánchez reclamó también a los presidentes autonómicos que refuercen la red sanitaria de atención primaria porque, en su opinión, es una infraestructura que puede tener un papel clave en los próximos meses. Es uno de los consejos esenciales del comité de científicos, que también ha realizado una expresa advertencia al Ejecutivo sobre los serios riesgos de una involución «si se baja la guardia».

Sánchez abrió, además, el grifo de financiación a las comunidades autónomas, convencido de que tendrán un protagonismo relevante en los próximos meses. No obstante, algunos presidentes autonómicos tomaron con recelo el anuncio de que las comunidades contarán con «14.000 millones de euros de fondos extras de liquidez» y criticaron que estas cantidades previstas se 'vendan' desde Moncloa como «extraordinarias». En todo caso el tono de la reunión fue más relajado que el de ocasiones anteriores.