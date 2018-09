Urkullu ve posible un nuevo estatus «cumpliendo» la legalidad El lehendakari señala que «la sociedad vasca quiere un texto articulado más consensuado» que las bases de PNV y EH Bildu JORGE SAINZ Lunes, 3 septiembre 2018, 10:11

El lehendakari ha insistido este lunes en elaborar un nuevo estatus vasco «desde el cumplimiento del ordenamiento jurídico». Iñigo Urkullu ha alertado de que «si hablamos de profundizar nuestro autogobierno, no puede ser todo o nada. Si queremos un texto sin viabilidad... ya tenemos casos previos. La sociedad vasca quiere un texto articulado más consensuado». En una entrevista en Radio Euskadi Urkullu ha diferenciado su posición como miembro del PNV de la de jefe del Gobierno Vasco. Es en ese contexto en el que ha llamado a ensanchar el acuerdo de PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus. «No se trata de hacer renuncias, sino de ser conscientes de la realidad. Como lehendakari tengo la responsabilid de representar al conjunto de la sociedad». Además ha recordado que el pacto de carácter soberanista entre PNV y EH Bildu es solo una «primera fase» en la que hay que seguir profundizando también con los votos particulares como el de su socio del PSE.

Cumplir el actual Estatuto

No obstante también ha pedido al Gobierno central que no se dedique solo a alertar sobre el nuevo estatus. «Se plantea la inconstitucionalidad del nuevo estatus y se obvia que no se cumple el Estatuto de Gernika», ha dejado claro. «El Parlamento Vasco votó por cumplir las transferencias pendientes. Sánchez debe tenerlo presente. Tiene la oportunidad de elaborar un calendario de trabajo».

Sobre la posición del PP vasco de cara a los Presupuestos, ha señalado que «si hubo acuerdo en los anteriores presupuestos, ¿por qué ahora no se puede hablar de ello?», pero «si no quieren negociar no cabe otra que prorrogar. No sería dramático»

El lehendakari denuncia además que la mayoría de presos de ETA se encuentran en primer grado. «Hay necesidad de que los presos y el Gobierno de España den pasos«.

Por último, sobre la polémica posterior a la visita y petición de libertad para Oriol Junqueras (ERC), Urkullu ha precisado que «mis declaraciones han sido mal utilizadas, me refería al conjunto de los presos».