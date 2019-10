Urkullu y Ortuzar consideran el fallo «un despropósito» y demandan una solución política Concentración ayer de Gure Esku Dago en San Sebastián, que partió desde el Boulevard donostiarra, con la presencia de Joseba Egibar, presidente del GBB. / LOBO Los jeltzales priorizan su apoyo emocional a los condenados frente a su distancia política ante la dinámica del procés ALBERTO SURIO SAN SEBASTIÁN. Martes, 15 octubre 2019, 08:59

«Esta sentencia es, por el momento, un nefasto desenlace a un proceso político y judicial que ha constituido un despropósito». El lehendakari Iñigo Urkullu reaccionó ayer de esta forma, con contundencia a la sentencia del Tribunal Supremo que condena por sedición a los dirigentes del proceso independentista catalán. «La judicialización de la política solo conduce a resultados negativos», aseguró.

Urkullu, que también transmitió su cercanía con los dirigentes encarcelados, expresó su profunda contrariedad tras un fallo que, dijo, «no cierra nada». Y es que la marea catalana ha llegado al País Vasco. Porque aun cuando el PNV practica la estrategia pactista y posibilista frente a la dinámica unilateral del procés catalán, hay determinados códigos emocionales que se activan como un resorte. Y ayer se encendieron de forma elocuente.

A la vez, Urkullu expresó su apuesta por explorar «desde la serenidad y la inteligencia una solución política para Cataluña». Y en este sentido, el lehendakari subrayó de forma implícita sus distancias con la vía catalana, su desmarque de cualquier proceso unilateral y su apoyo al diálogo político. «Es imprescindible diseñar una estrategia capaz de eludir el choque de trenes, los callejones sin salida o la fragmentación social, una estrategia transversal que apueste por el diálogo y el acuerdo, un proceso y una mesa de negociación política, desde la asunción de las pluralidades internas en un Estado-Nación heterogéneo, consciente de que las democracias son complejas» y de que esta vía «es la única posibilidad de canalizar una solución a un problema político que redunde en la convivencia».

LAS CLAVESCONTACTO Pedro Sánchez y Andoni Ortuzar conversaron ayer por teléfono tras difundirse la sentencia LA ESTRATEGIA DE ERC Inquieta que el encarcelamiento de Junqueras frene el giro posibilista de ERC MODELO DE ESTADO El PNV intuye que una radicalización en Cataluña puede forzar un acuerdo territorial PSOE-PP LAS FRASESIñigo Urkullu Lehendakari «Es un nefasto desenlace. La judicialización de la política solo conduce a resultados negativos» Andoni Ortuzar PNV «El fallo es grave e injusto. Reclamamos la libertad de los representantes catalanes encarcelados» Mertxe Aizpurua EH Bildu «El fallo del procés es el culmen del precio por defender la autodeterminación» Lander Martínez Elkarrekin Podemos «Criminaliza la desobediencia civil y el derecho de manifestación al vincularlos con sedición» Idoia Mendia PSE-EE «Hay que mantener los puentes. La solución pasa por el diálogo en el marco democrático de la ley» Borja Sémper PP «(Tras la sentencia), el Estado de derecho funciona, amigos. Y se defiende. Y se impone» Markel Olano Diputado general de Gipuzkoa «Se trata de un aviso a navegantes para quienes abogamos por un nuevo modelo territorial»

La respuesta de Urkullu conecta con la reacción del PNV, que ayer no ocultaba su profundas críticas a la sentencia, con severas penas de cárcel que pueden ensanchar, a su juicio, la brecha emocional abierta en Cataluña. El presidente del PNV, Antoni Ortuzar, expresó ayer su «profunda frustración» por el «fracaso de la política» que, en su opinión, implica la sentencia. El líder del EBB fue ayer telefoneado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que le explicó su «versión de los hechos, mientras que yo le he dado la mía», admitió en su cuenta de Twiter. Ortuzar aprovechó la conversación para pedir que se aplique «toda la ley, es decir también la que garantiza los derechos de los condenados».

En una declaración política, el EBB considera que la sentencia «supone una gravísima decisión que redunda en la irresponsable judicialización de un problema político que seguirá presente y, llegado al ámbito punitivo, con más fuerza aún». En su opinión, este conflicto judicial «no debía haberse planteado nunca» ya que «lejos de poner punto final, lo hace repuntar y puede quebrar la convivencia democrática en el Estado español». El comunicado se muestra muy crítico con una eventual aplicación del artículo 155 de la Constitución, reclama la libertad de los presos, censura con dureza el tiempo que han estado en la cárcel bajo la prisión preventiva y pide al Gobierno español en funciones y a los partidos políticos del Estado que realicen un esfuerzo para «conjugar» el principio democrático con el principio de legalidad.

En todo caso, el mayor temor del PNV es que la situación personal de algunos de los condenados -en concreto la de Oriol Junqueras- pueda frenar la evolución de ERC hacia una estrategia más posibilista.

Otra derivada que inquieta en las filas jeltzales es en qué medida este debate puede afectar a la discusión sobre el futuro estatus de autogobierno vasco. Sobre todo porque en fuentes de la actual dirección del PNV se parte de la premisa de que la única posibilidad real de alumbrar una alternativa factible al peligro de un camino unilateral es dotar de contenido a un proyecto de profundización del autogobierno que debe ser viable con el contexto legal y la realidad europea. El gran problema del actual atasco catalán es que en su momento se desatendieron ciertas demandas de buscar un nuevo modelo económico -un pacto fiscal- y se terminó por generar una seria frustración en el histórico catalanismo pactista.

El PNV confiaba, hasta ahora, en el papel del socialismo catalán a la hora de mantener una posición de equilibrio pero observa con inquietud hasta qué punto Pedro Sánchez ha comenzado a mirar hacia el PP y Ciudadanos a la hora de explorar aliados en la cuestión territorial. Y no es que considere que el concurso del centro-derecha no sea necesario para abordar la espinosa cuestión autonómica, que sí lo es; además de que resulta necesario para abordar un proceso de reforma constitucional. El PNV lo sabe y así se lo ha transmitido al PP en canales de diálogo que nunca han roto. El problema es que se haga al socaire de una campaña electoral que ya va a estar totalmente mediatizada por la situación de Cataluña y por la rivalidad entre los partidos constitucionalistas a la hora de hacer frente al desafío independentista. El mayor temor de los jeltzales es que, con los dirigentes encarcelados, este mundo no tenga referentes que puedan pilotar la transición entre la vía unilateral y un nuevo modelo aún por precisar.

Gure Esku Dago se moviliza

Desde la izquierda abertzale, EH Bildu expresó a su vez un mensaje de plena complicidad con el independentismo catalán desde el convencimiento de que «el choque de trenes» es inevitable «porque el Estado español no tiene una oferta».

A su vez, la mayoría sindical nacionalista vasca -integrada por ELA, LAB, STEEILAS, ESK, ETXALDE e HIRU- denunciaron ayer públicamente el contenido de la sentencia contra los dirigentes del procés y realizaron un llamamiento a la movilización, en concreto, para que los trabajadores vascos se manifiesten en sus puestos de trabajo el próximo viernes 18 de octubre. Además, también anunciaron su apoyo a la convocatoria que Gure Esku Dago ha realizado para este próximo sábado en San Sebastián para protestar contra el fallo del tribunal Supremo. La plataforma soberanista también comenzó en la tarde de ayer su campaña con las primeras movilizaciones en el Boulevard donostiarra y delante del Ayuntamiento de Bilbao.