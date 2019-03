Urkullu desea que su testimonio sirva para «racionalizar» la situación catalana El lehendakari, un día después de declarar ante el Supremo, insiste en que el de Cataluña es «un problema político que necesita solución política» JORGE SAINZ Sábado, 2 marzo 2019, 08:50

Tras salir airoso del trance de declarar como testigo en el juicio del procés, el lehendakari volvió ayer a lanzar mensajes en clave de diálogo. Iñigo Urkullu aprovechó un acto institucional en Vitoria para expresar su deseo de que su comparecencia de este pasado jueves en el Tribunal Supremo, ante el que confirmó que actuó de enlace entre los gobiernos central y catalán con motivo del proceso independentista, contribuya a «racionalizar» la situación y a asumir la necesidad de una «solución política» para este conflicto.

Urkullu rechazó extenderse en las explicaciones que ofreció ante los magistrados del alto tribunal respecto a las gestiones que realizó para tratar de evitar la declaración unilateral de independencia, por parte de las instituciones catalanas, y la suspensión de la autonomía de esa comunidad, por parte del Gobierno central. No obstante, mostró su deseo de que su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, en el juicio contra nueve dirigentes independentistas catalanes, sirva para «racionalizar la situación».

El lehendakari, que confirmó ante el alto tribunal haber desempeñado una función de «enlace entre el Gobierno español y el Ejecutivo catalán, subrayó que es necesario asumir que el de Cataluña es «un problema político que necesita de una solución política». Su declaración judicial ha satisfecho a los abogados defensores de los líderes independentistas, que entienden que el mandatario vasco dejó claro ante el juez la voluntad de los secesionistas de diálogo y pacto en aquellos convulsos días.

La declaración del jefe del Gobierno Vasco dejó satisfecha a la defensa de los acusados

Ciudadanos utiliza los contactos de Urkullu con Rajoy para atacar a Casado

Por otra parte, la intervención de Urkullu fue aprovechada por Ciudadanos para exigir explicaciones al líder del PP, Pablo Casado, por la intermediación del lehendakari entre el Gobierno de Rajoy y la Generalitat los días previos a la declaración de independencia en Cataluña. En una comparecencia ante los medios, el diputado de la formación naranja Toni Roldán recordó que Casado era miembro de la Ejecutiva del PP en aquella época y, por ello, le pide explicaciones sobre si «cree que España necesita a Urkullu para hablar con Puigdemont».

¿Quién ordenó las cargas?

El otro momento clave del juicio esta semana ha sido el de la responsabilidad de las cargas policiales contra centenares de civiles, que fueron la imagen icónica del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y Juan Ignacio Zoido se lavaron las manos en sus declaraciones como testigos y no aclararon quién las ordenó. El expresidente y la exvicepresidenta dijeron no tener ni idea porque la actuación de las fuerzas de seguridad no entraba en su ámbito de competencia. El exministro del Interior, además de responder «no lo sé» a un sinfín de preguntas, descargó responsabilidades hacia abajo, hacia «los operativos» sobre el terreno.

Al respecto, el conseller de Interior, Miquel Buch, lamentó los «presuntos olvidos» que sufrió el exministro del Interior en su declaración ante el Tribunal Supremo en el juicio del procés y aseguró que el ministerio autorizó la compra del armamento para los Mossos d'Esquadra. «Ante estos presuntos olvidos del ministro Zoido, hay que decir que lo que no recuerda es que cuando se hizo la solicitud por parte del Gobierno de Cataluña de la compra de estas herramientas policiales, el mismo ministerio autorizó esta compra», declaró el conseller en declaraciones a la prensa durante un acto político.