Urkullu se defiende ante la oposición: «El Gobierno no ha hecho crisis» Iñigo Urkullu gesticula ante la intervención de Alfonso Alonso. / EFE El lehendakari responde a las críticas de los grupos en el Parlamento que la situación de su Ejecutivo «es saludable» pese a la dimisión del consejero de Salud por la OPE de Osakidetza MIGUEL VILLAMERIEL Viernes, 22 marzo 2019, 11:36

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afrontado este viernes su primer pleno de control del Parlamento Vasco tras la dimisión del consejero de Salud, Jon Darpón, a causa del escándalo de la OPE de Osakidetza. Como era previsible, Urkullu ha tenido que salir al paso de los envites de los grupos de la oposición, que han subrayado la «debilidad» del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE, que se encuentra en minoría parlamentaria, y han asegurado que se encuentra «en crisis». El lehendakari ha replicado con contundencia que «el Gobierno no ha hecho crisis» pese al relevo en el Departamento de Salud y ha señalado que «lo que ha cambiado en los últimos meses es la actitud de la oposición, la forma en la que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP unen sus votos solo para desgastar al Gobierno». Respecto a la situación de su Gobierno, Urkullu ha recalcado que es «saludable».

La primera pregunta al lehendakari sobre la situación en la que queda el Ejecutivo vasco tras la salida de Darpón la ha realizado el portavoz de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, que ha rechazado que se pueda hablar de una situación «saludable» del Gobierno y ha asegurado que a Urkullu «no le vendría mal un poco de autocrítica». Martínez ha acusado al lehendakari de «usar como escudo» al exconsejero de Salud para no asumir sus propias responsabilidades políticas y ha indicado que «la oposición hace su trabajo al destacar los errores que el Ejecutivo comete».

En su respuesta, Urkullu ha constatado que la oposición sigue utilizando la OPE de Osakidetza como un ariete contra su gabinete después de que se debatiera en el pleno ordinario de este jueves, pero ha asegurado que «se están aclarando las cosas y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio». El lehendakari ha añadido que «nunca he escondido los problemas, pero este Gobierno está haciendo frente a todos ellos y está cumpliendo todos los puntos de su programa». Ha animado a Martínez a «aparcar su reflexión sobre la situación del Gobierno y pensar más en el país».

El segundo envite le ha llegado al lehendakari por parte del presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, que ha asegurado que «su Gobierno ha hecho crisis» y es un gabinete «débil» tras la salida de Darpón, al que ha definido como «un buen consejero» que ha sido «el pagano» de la debilidad del Ejecutivo. Alonso ha acusado al lehendakari de «no ejercer su liderazgo», pero ha señalado que «como todo el mundo le hace la pelota, nadie se lo dice», lo que ha llevado al Gobierno Vasco a una atonía «desde que ustedes decidieron romper la estabilidad que nosotros les proporcionábamos».

Urkullu ha respondido al líder del PP que no iba a «entrar en la manera de hacer política que trata de traer al Parlamento cada quince días» y ha asegurado que «usted sabe que la realidad es muy diferente». Ha señalado que algunos déficits que se achaca al Ejecutivo «son realmente un déficit de los grupos de la oposición, porque la novedad de los últimos meses está en que la oposición está sumando sus votos solo para desgastar al Gobierno». De hecho, ha reprochado al PP vasco que haya convertido a EH Bildu en un «socio estratégico» para poder castigar al Ejecutivo. En cualquier caso, ha recalcado que «no hemos hecho crisis y seguimos trabajando».

EH Bildu habla de España

EH Bildu ha sido el único grupo de la oposición que no ha aprovechado el pleno de control para recordar al lehendakari la dimisión de Darpón, aunque sí ha realizado una pregunta a la nueva consejera de Salud, Nekane Murga. Pero la portavoz de la coalición soberanista, Maddalen Iriarte, ha centrado su interpelación a Urkullu en la «preocupación» que le genera la posibilidad de que las elecciones generales del 28 de abril conlleven un Gobierno de derechas que «profundice en un Estado regresivo y antidemocrático», por lo que ha subrayado que «es urgente irnos de España».

El lehendakari ha aclarado que lo que ocurra en las elecciones generales no compete directamente a la acción de su Gobierno y que no iba a hacer de «adivino» sobre lo que puede pasar porque prefiere esperar a que «el pueblo se pronuncie y se vean los resultados electorales». «No me puedo poner de antemano en la situación negativa que usted dibuja», le ha dicho a Iriarte. En cualquier caso, ha destacado que «lo importante es tener una estrategia y unos principios firmes bien definidos, porque desde ahí se podrá hacer frente a cualquier situación».

En ese sentido, Urkullu ha aprovechado para replicar a EH Bildu que no cree en la «unilateralidad» y que «todas las soluciones deben ser dialogadas y acordadas. Si eso es así, ¿por qué no buscar el acuerdo desde el principio?», se ha preguntado. También ha recomendado a la coalición soberanista a «mirar a Europa» para darse cuenta de que «las vías unilaterales no son tales», y ha recordado también las dificultades que se están produciendo en la negociación del 'Brexit'.