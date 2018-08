Urkullu afronta el nuevo curso con el reto de sacar adelante unos Presupuesto muy inciertos Iñigo Urkullu, ayer a su llegada a Lehendakaritza, tras disfrutar de sus vacaciones de verano. Regresa al trabajo para preparar las directrices que avanzará el martes en el consejo de Donostia | El PSE ve «prácticamente imposible» sumarse al pacto sobre el nuevo estatus, mientras el PNV confía en que hay margen para el acuerdo A. GONZÁLEZ EGAÑA SAN SEBASTIÁN Martes, 21 agosto 2018, 06:41

. El lehendakari afronta el nuevo curso político con sus Presupuestos más inciertos de los últimos años. La decisión del PP de distanciarse del Ejecutivo de Iñigo Urkullu, tras el apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy y su pacto con EH Bildu sobre el nuevo estatus, complica el tablero político. El Ejecutivo podría quedarse a falta de un voto para la aprobación de sus Cuentas, ya que PNV y PSE-EE suman 37 de los 75 escaños. De momento, Iñigo Urkullu que se reincorporó ayer a su despacho en Lehendakaritza, tras el descanso vacacional, diseña las directrices para el Presupuesto de 2019 que hará públicas a finales de septiembre y avanzará en el consejo de gobierno del próximo martes en el palacio Miramar de Donostia. Su plan presupuestario, del que informó a través de las redes sociales, abarcará cuatro retos: demografía y juventud, educación, innovación y digitalización de la economía e internacionalización de la estrategia 'Euskadi Basque Country'.

La intención del lehendakari es reunirse con todos los grupos, incluido el PP de Alfonso Alonso, con quien no ha hablado durante las últimas semanas, para tratar de recabar los apoyos necesarios al Presupuesto de 2019. «Desde luego lo vamos a intentar como en otras ocasiones», aseguran fuentes de Lehendakaritza, con la duda de si influirá de manera positiva o negativa el hecho de que los populares vascos se alinearan, en su momento, con el sector que ha perdido las primarias para liderar el PP. Si no llegara a recabar los apoyos, se convertiría en el segundo presupuesto que Urkullu se ve obligado a prorrogar, circunstancia que ya ocurrió en 2013, nada más llegar al poder.

El lehendakari analizó con su equipo las cuestiones que conformarán su agenda a partir del próximo martes, día en que se reencontrará con todos los consejeros tras el parón vacacional. Además de las Cuentas, el gabinete vasco tiene sobre la mesa tareas relacionadas con la evolución de la economía y del empleo y los asuntos pendientes entre los gobiernos vasco y español. Durante la sesión de trabajo, el lehendakari también situó como objetivos prioritarios el seguimiento al programa del Gobierno Vasco y de los distintos departamentos para el último cuatrimestre del año, y prestó especial atención a cuestiones de actualidad como las relacionadas con la atención a los inmigrantes y con una propuesta de política europea común.

Urkullu solo tuvo que prorrogar las Cuentas vascas una vez, en 2013 PRECEDENTES

Primará áreas como demografía, educación e innovación DIRECTRICES

Atutxa reconoce que no ve ningún riesgo de «hecatombe» PACTO PNV-PSE

El regreso del lehendakari al trabajo coincidió con la reacción del PNV a la oferta del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, de sostener el Ejecutivo de Urkullu si fracasara la coalición con el PSE-EE. Sobre ese extremo, las mismas fuentes indicaron que el acuerdo sellado con los socialistas es un pacto de legislatura para cuatro años. «No hay riesgo de ningún tipo. No hay ninguna fisura», aseguraron. Desde sus respectivas formaciones, ni jeltzales ni socialistas pusieron en duda la fortaleza del acuerdo que mantienen en el Gobierno Vasco, en las diputaciones, en los ayuntamientos de las tres capitales y en otros consistorios relevantes. El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa habló de «tranquilidad absoluta». En declaraciones a este periódico, Eneko Andueza recordó que todo lo que tiene que ver con las diferencias sobre el autogobierno «lo tenemos pactado» y «en absoluto está en riesgo el pacto». Andueza añadió que le parece «muy bien» que Otegi «quiera postularse y hacer guiños al PNV, pero no vemos peligro de ruptura».

«Ninguna tensión»

La presidenta del PNV de Bizkaia que llegó a referirse al término «hecatombe» para definir una improbable ruptura del Ejecutivo, remarcó que no ve «una tensión entre PNV y PSE que lleve a romper el acuerdo del Gobierno Vasco». «El pacto es muy detallado y tenemos pactadas hasta las discrepancias», recordó la líder del BBB en una entrevista en Radio Euskadi en la que también aseguró que su valoración del acuerdo municipal y foral con el PSE «es positiva». Atutxa aprovechó para agradecer «mucho» la mano tendida de Otegi, pero también deseó que el político abertzale busque temas de acuerdo no solo para el nuevo estatus. «Hay muchos temas», le recordó, al tiempo que le reprochó que sus palabras reflejan una actitud de la izquierda abertzale que no ha tenido en el pasado, «cuando ha habido un miedo escénico a llegar a acuerdos con el PNV».

La presidenta del PNV vizcaíno confió en que se llegue a acuerdos «más amplios» en los próximos meses sobre el nuevo estatus. «No creo que el PSOE o Podemos estén cerrados en banda. De hecho, Podemos se acercó muchísimo al acuerdo entre PNV y EH Bildu. Siempre hemos buscado consensos más amplios, que dejen entrever la pluralidad de Euskadi y, al mismo tiempo, nadie debe tener derecho de veto».

Atutxa afeó que EH Bildu siempre vea al PSE como «el malo de la película», y que, sin embargo, la coalición diera su respaldo a la moción de censura que alzó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno de España, cuando sus dos votos en el Congreso de los Diputados «no eran necesarios» para que prosperara.

El líder de los socialistas guipuzcoano no comparte esta visión del PNV. De hecho, Andueza aseguró que ve «prácticamente imposible» que su formación se sume al acuerdo de PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus, «en la medida en que hay líneas que nosotros desde un inicio hemos dicho que no se iban a traspasar y se han traspasado claramente». «Por ahí no vamos a pasar», remarcó tras precisar que había muchísimas más cuestiones que suscitaban el acuerdo y, sin embargo, «ambos partidos han ido por el camino del desacuerdo».