Urkullu advierte que «si alguien trata de sacar rédito» de la situación de bloqueo en el Estado «se equivoca» Aburto, Uriarte y Urkullu, este jueves en las obras de un instituto bilbaíno. / IREKIA El lehendakari llama a trabajar para formar un Gobierno lo antes posible, aunque no se pronuncia sobre una posible coalición entre el PSOE y Podemos o el hipotético respaldo del PNV MIGUEL VILLAMERIEL Jueves, 4 julio 2019, 12:44

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha instado este jueves a los partidos políticos a pasar «de las palabras a los hechos» de cara a configurar un Gobierno en España y a ponerse «manos a la obra» para intentar «conciliar programas». Ha advertido también que «se equivoca» quien pretenda «sacar rédito de esta dinámica» de bloqueo en el Estado, que podría provocar una repetición de las elecciones generales si la investidura de Pedro Sánchez no prospera.

Urkullu, que ha visitado este jueves las obras de ampliación de un instituto de Bilbao, ha afirmado que una formación que no tiene mayoría, como el PSOE, está «obligada a acordar las prioridades que tienen el Estado y sus ciudadanos», una reflexión que, a su juicio, no ha hecho hasta el momento. En cualquier caso, ha aclarado que, como lehendakari, «no tiene nada que decir» sobre cuestiones que corresponden a los partidos. En concreto, no ha querido pronunciarse sobre la posición del PNV ante un posible Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. «Mi papel es otro», ha indicado a los periodistas.

El lehendakari ha asegurado que, desde el 28 de abril, fecha de las elecciones generales, han pasado «muchas semanas, meses, hablando y hablando pero sin hechos», y cree que esta dinámica «no ayuda en nada ni a las políticas que hay que implementar ni tampoco a la interpretación de la política». Por tanto, ha confiado en que las responsabilidades que corresponden a cada una de las formaciones políticas »hagan ver a los líderes de los partidos políticos que, si alguien pretende sacar rédito de esta dinámica y de esta situación, se equivoca«. »Se equivoca porque es perjudicial para la política de las cosas«, ha indicado Urkullu, que ha añadido que es de eso de lo que hay que hablar y no de «las cosas de la política, como algunos pretenden».

El máximo dirigente del Ejecutivo de coalición de PNV y PSE ha considerado que hay que «asumir también con hechos» la disposición a los programas de gobierno, «que tienen que ser los que resultan de las formaciones que, en su caso, puedan tener mayor representación tras unos resultados electorales y ponerse manos a la obra para intentar conciliar programas». «No sé si hasta el momento se está haciendo esa labor de conciliación de programas o estamos más en el espacio temporal declarativo y nada más que declarativo«, ha agregado.

Sentarse a negociar

Urkullu ha recalcado que debería pasarse «de las palabras a los hechos», lo que se traduce en «sentarse a valorar programas y las prioridades que el Estado tiene ante sí y las respuestas que hay que ofrecer ante esas prioridades«. Y ha añadido que «no creo que se haya hecho nada de eso hasta ahora; y eso es lamentable».

El Gobierno de Sánchez restableció este miércoles por la tarde los contactos con el PNV para negociar la investidura, cuyo pleno se celebrará el día 22 y la primera votación tendrá lugar el día 23. Este deshielo de las negociaciones entre jeltzales y socialistas se produjo cuando habían pasado tres semanas sin que los jeltzales tuvieran noticias de Moncloa o el PSOE.