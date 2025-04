Ultimátum de Esquerra a Junts: investidura antes del 1 de mayo

Cristian Reino Barcelona Lunes, 19 de abril 2021 | Actualizado 20/04/2021 08:29h. Comenta Compartir

Esquerra Republicana ha lanzado esta mañana un ultimátum a Junts para cerrar un acuerdo cuanto antes y de forma urgente. ERC exige a JxCat que la investidura de Pere Aragonès pueda articularse entre el 23 de abril de esta semana y el 1 de mayo. Esquerra presiona y da dos semanas a los postconvergentes, dos meses después de las elecciones. «Las excusas se han de acabar», han asegurado esta mañana los miembros del equipo negociador de ERC. Los republicanos han apuntado directamente contra los nacionalistas y a su juicio los «problemas internos» que tiene Junts semanas antes del congreso extraordinario del 7 y del 8 de mayo impiden un pacto para la investidura. Una división entre las diferentes almas del partido que obstaculiza, según la formación liderada por Oriol Junqueras, el acuerdo a día de hoy. «Pedimos responsabilidad», han apuntado los republicanos. «No podemos esperar más, estamos a punto, si no hay acuerdo no es por nosotros», ha presionado ERC. Los republicanos han lanzado un ultimátum, pero no van más allá amenazando a Junts con romper las negociaciones y buscar socios alternativos en los grupos de la izquierda, como son los comunes o el PSC.

ERC ha cambiado esta mañana su estrategia negociadora. Hasta la fecha, había evitado dar detalles del contenido de las conversaciones. Los republicanos, en cambio, han dado a conocer algunos puntos de su propuesta de gobierno, para dar réplica a Junts, que siempre le reprocha que no concreta. Esquerra habla de articular un espacio de dirección colegiado para tomar las decisiones estratégicas sobre cómo avanzar hacia la independencia. En ese foro estarían presentes los tres partidos independentistas, la ANC y Òmnium y también debería contar con Carles Puigdemont. «Máxima implicación del Consejo para la República», han admitido en ERC. Sobre la hoja de ruta secesionista, los republicanos proponen hacer compatible la mesa de diálogo con el Gobierno central para la búsqueda de una salida a la cuestión catalana con ir preparando «en paralelo» el próximo embate contra el Estado. Si la mesa fracasa, Esquerra propone un nuevo referéndum, pero el partido de Junqueras admite que quien debería tomar la decisión sobre el próximo paso a dar tras el fracaso de la mesa sería esa dirección colegiada en la que estarán integrados todos los actores del independentismo. Los republicanos abogan también por buscar apoyos internacionales para forzar al Gobierno central a autorizar un referéndum.

Junts, en cualquier caso, ha evitado poner fechas y ha despejado la presión que le ha querido trasladar su socio. «No nos sentimos presionados», ha asegurado la portavoz de la ejecutiva juntera, Elsa Artadi. «No nos marcamos fechas y no hablamos de fechas», ha añadido. A su juicio, la única data que vale es la del 26 de mayo, que es cuando expira el plazo para ponerse de acuerdo y cuando se agotaría la legislatura y se convocarían elecciones de manera inmediata. Artadi ha pedido más «discreción» y «prudencia» a los republicanos y «no apuntar» contra ellos como culpables de que no haya acuerdo. Un pacto inminente como el que exigen en Esquerra es complicado, según Artadi, pues aún no han cerrado el diseño del gobierno y existen «flecos» sobre el programa del mismo y la estrategia independentista. Junts reclama además coordinación entre los dos grupos en Madrid y «respeto» por el funcionamiento interno de la formación.