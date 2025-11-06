Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Álvaro Romillo Efe

La UCO detiene por riesgo de fuga al empresario que dio 100.000 euros a Alvise tras descubrirle una cuenta multimillonaria en Singapur

La Audiencia Nacional ha ordenado un día antes de su declaración como imputado en la estafa piramidal de las criptomonedas

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:00

Efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron la mañana de este jueves en el centro de Madrid a Álvaro Romillo, el empresario que dio los 100.000 euros a Luis 'Alvise' Pérez, que han valido la imputación por financiación irregular del eurodiputado.

La captura de Romillo, según fuentes policiales, fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ante el «inminente riesgo de fuga» del imputado y para garantizar que Romillo comparezca este viernes en el interrogatorio en la causa por la millonaria estafa piramidal de criptomonedas de su empresa, Madeira Invest Club (MIC).

El juez cree que el empresario, que fue capturado en un hotel cercano a la calle Génova de Madrid podría decidir abandonar el país, después de que la justicia haya constatado la existencia de una cuenta en Singapur con 29 millones de euros vinculada al imputado. El instructor Calama ha levantado este jueves el secreto de sumario de esta causa, que incluye informes de la UCO y de la Agencia Tributaria,

