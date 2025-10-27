Ubarretxena desvela que Moncloa ve factible quitar al Puerto de Pasaia el «interés general»

La consejera de Autogobierno, Maria Ubarretxena, volvió a defender ayer el traspaso a Euskadi del Puerto de Pasaia y desveló que«en Moncloa dicen que ... hay antecedentes» de la retirada de la consideración de «interés general», por lo que, en su opinión, «es posible» transferirlo al Gobierno Vasco.

Ubarretxena aseguró, ante los recelos del PSE-EE a que el Puerto lo gestione Euskadi, que lo que solicita el Ejecutivo autonómico «no es nada del otro mundo», ya que la clasificación de «interés general» del puerto guipuzcoano «no responde ni a su actividad ni a su internacionalización», sino más bien a «cuáles son para el Estado puertos estratégicos». «En el caso de Pasaia, desde que se incluyó en ese catálogo en 1970, esa clasificación no le ha dado nada añadido, es decir, actualmente mueve la misma cantidad de mercancías que en 1970, y su puesto en la lista de puertos del Estado ha pasado del 12 al 22-23», explicó.

En una entrevista en Euskadi Irratia, Ubarretxena concluyó que, por ello, «no tiene ningún beneficio añadido» que el Puerto de Pasaia sea de interés general, sino «numerosas pegas», como que se requiera «el permiso del Estado para hacer cualquier cosa» o que, al no haber Presupuestos Generales del Estado, «se reduzcan las inversiones».