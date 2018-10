Txakoli con lazos amarillos y arepas de Venezuela Un gran lazo amarillo en recuerdo a los dirigentes catalanes presos presidió el Alderdi Eguna. / M. CECILIO La extraterritorial venezolana del PNV puso la nota exótica en el Alderdi Eguna al estrenarse en una 'txosna' que agotó las existencias MIGUEL VILLAMERIEL FORONDA. Lunes, 1 octubre 2018, 08:31

«Se ha vendido todo». Por primera vez, el PNV instaló en su Alderdi Eguna una 'txosna' en la que las organizaciones extraterritoriales de Venezuela pedían la solidaridad a los alderdikides por la situación que atraviesa este país, en el que la colectividad vasca es muy relevante. En la barra de la 'txosna', como un voluntario más, el exportavoz del PNV en el Congreso y exsenador, Iñaki Anasagasti, nacido en Venezuela y que hace bandera explícita de la denuncia del régimen de Nicolás Maduro, resumía con esta frase su profunda satisfacción por los fondos recaudados durante la jornada para enviar medicinas al país caribeño. «Hemos sacado 600 arepas (una especie de empanada), 1.000 tequeños (dedos fritos rellenos de queso) y 500 pasteles», destacaba un emocionado Anasagasti. Para beber, los afiliados jeltzales optaron por productos más autóctonos como el txakoli.

A primera hora, no obstante, lo que más se demandaba en las cerca de 30 'txosnas' instaladas en las campas de Foronda eran caldos calientes. La jornada amaneció con niebla y fresco, y el sol no hizo acto de presencia hasta poco antes del mediodía, justo cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, se disponían a subir al escenario principal para pronunciar sus discursos. Antes del acto central de la jornada, no faltaron la tradicional misa y el desfile de autoridades. Además, se confirmó que el 'selfie' empieza a convertirse en la forma de fotografiar por excelencia.

El Alderdi Eguna volvió a ser el evento multitudinario y festivo del nacionalismo vasco. Todo un barómetro de movilización que el PNV exhibe con orgullo en cada edición, en un momento en el que la participación política está en crisis en Europa. Ortuzar incluso se permitió bromear con la supuesta «división interna» que algunos ven en el PNV, entre los más soberanistas y los menos. «Para estar divididos como dicen, aquí se nos ve bastante bien, ¿no? ¿Algún otro partido se atreve a hacer un encuentro multitudinaria como este? ¿A que no?», retó el presidente del EBB.

El gran paraguas emocional de la jornada fue el apoyo a Cataluña y la solidaridad con los dirigentes encausados por el procés. La presencia de lazos amarillos fue muy numerosa, y la dirección del partido decidió que un gran lazo presidiese el escenario principal desde el que Urkullu y Ortuzar se dirigieron a los afiliados jeltzales. También hubo banderas esteladas -como la que adornada la 'txosna' del GBB- y muchos aplausos cada vez que cualquiera de los intervinientes hacía alusión a la situación de Cataluña.

Competir en chistes

A la hora de los discursos, Ortuzar volvió a mostrarse más incisivo que el lehendakari y tiró de ironía para explicar por qué ayer no había empezado a su intervención con uno de sus chistes habituales. «Es que la vida política española es tan disparatada, con sus tesis, másters y grabaciones, que es imposible competir en chistes con ella», se disculpó el líder del EBB entre las risas de los afiliados.

Acabaron los discursos y los miles de asistentes a las campas de Foronda pudieron centrarse en la fiesta propiamente dicha, con una comida multitudinaria y una disko-festa que se alargó hasta el atardecer.