Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Ciudad de la Justicia. L. P.

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El alto tribunal inadmite la querella de Manos Limpias

A. Rallo

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:48

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha rechazado la querella de Manos Limpias contra la jueza de la dana y, por tanto, no investigará a la magistrada. Los querellantes trataron de que se investigaran una supuestas injerencias del marido de la instructora en las diligencias de la tragedia.

La Fiscalía, recientemente, ya informó en el mismo sentido. Consideraba que los hechos denunciados no eran constitutivos ni de una prevaricación ni de un delito de coacciones.

La titular de la investigación comprueba cómo se despeja su horizonte judicial, embarrado tras esta querella y la queja que presentaron en su día los investigados en el Consejo General del Poder Judicial, un proceso que sigue en marcha y donde se ha enviado un requerimiento a dos de las víctimas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  8. 8 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Karrikaburu se lesiona y deja a Sergio con solo dos delanteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana

El TSJ rechaza investigar a la jueza de la dana