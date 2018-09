Tres guipuzcoanos junto a las urnas Jon Altolagirre, celebrando el referéndum por la noche. Vivieron la consulta in situ en Cataluña y recuerdan la «ilusión, tensión y temor» de aquella convulsa jornada | JORGE SAINZ Domingo, 30 septiembre 2018, 08:29

Acudieron como 'embajadores' de Gipuzkoa al referéndum del 1 de octubre y volvieron impactados por lo vivido en aquella convulsa jornada. Tres guipuzcoanos relatan, doce meses después, la mezcla de «tensión, ilusión y temor» que pulsaron en las calles de Barcelona en el plebiscito de hace doce meses. «Los catalanes hicieron lo que tenían que hacer», coinciden. Un año después, con las imágenes de los disturbios todavía en su cabeza, tras haber regresado a Cataluña y haber conversado con sus amistades, constatan que el enfrentamiento político sigue en la encrucijada, pero no observan una «división social. Se ha exagerado intencionadamente», señalan.

Ion Gambra (Mutriku) 14 horas bajo la lluvia protegiendo urnas

Ion Gambra, a la derecha de la imagen, sujeta una bandera del 'sí' con unos amigos durante la jornada del 1-O en Barcelona.

El mutrikuarra Ion Gambra se plantó en la Escuela Industrial de Barcelona, el colegio electoral más grande Cataluña, de buena mañana. Llovía y no llevaba paraguas ni chubasquero pero estuvo catorce horas 'mojándose' por el derecho a decidir. «Quería ir a varios colegios pero ante la posibilidad de que la Policía viniera y se llevara las urnas, nos pidieron a todos quedarnos allí. La gente que votaba luego se quedaba», relata Gambra, edil del PNV de 38 años. Junto a varios miles de personas levantaron un cordón humano. En las zonas traseras del colegio aprovecharon unas obras a modo de barricada para sellar los accesos y contaron con la complicidad de algunos bomberos. «Llegaron muchísimos policías y un helicóptero. Temíamos que se llevaran las urnas pero no pudieron entrar. Había rumores de que también podían venir por la tarde así que hubo que quedarse hasta el recuento». 14 largas horas que se pasaron rápido ya que «podía mas la ilusión. Aquel día era tan importante que no podía faltar».

La preocupación se adueñó de la zona a medida que por internet llegaban las primeras imágenes de graves incidentes en otros colegios. «Hubo tensión y confusión. Se colapsaba la red y había que poner de vez en cuando el móvil en modo avión para que hubiera cobertura».

Pese al mal sabor de boca por los disturbios, Gambra cree que «los catalanes se sienten muy orgullosos de aquel día». Ha vuelto en varias ocasiones y asegura que «no veo problemas de convivencia, se exagera. Tengo amigos de ambas partes, hasta un cargo de Ciudadanos, y no veo problemas de división social, no se siente en la calle». Para Euskadi desearía «un referéndum vinculante» pero «todavía hay muchos puentes que tender, aunque las negociaciones para un nuevo estatuto político pueden ser un buen comienzo».

Jone Amonarriz (Tolosa) «La violencia policial fue brutal, la gente se indignó»

Jone Amonarriz con el móvil en un colegio de Barcelona.

La tolosarra Jone Amonarriz llegó a Barcelona aquel 1-0 de madrugada desde Bilbao, donde participó en la manifestación de Gure Esku Dago, plataforma de la que es activista. Estaba agotada, pero decidió dormir apenas dos horas. Para las cuatro de la mañana ya estaba en el colegio electoral del Instituto de Teatro del barrio Poble Sec, donde reinaba la calma aunque sobrevolaba el temor a que la Policía irrumpiera en el centro de votación. «Cuando se acercaron dos mossos, antes de abrir las puertas, recuerdo cómo, mientras nos agarrábamos de la mano, a una persona se le escapó un grito de impotencia y todos le mandaron callar con un 'shhh!'». Las noticias de incidentes fueron llegando de colegio a colegio a través de los móviles. «Hubo una brutal violencia policial. La gente estaba indignada», recuerda Amonarriz de aquel domingo.

No obstante, la joven de 26 años se queda con el hecho de «ver votar a personas mayores con tanta determinación; la gente les ayudaba, les aplaudía y les hacía el pasillo. Sus ojos y sonrisas hablaban por sí solas. Esa es la verdadera cara del referéndum, la pacífica, democrática y real», defiende. Un año después, para Amonarriz, la situación de Cataluña es absolutamente «anómala»: «Hay presos políticos y personas exiliadas, un Estado español que se niega a responder mediante vías políticas y democráticas al reclamo de la mayoría, y una Europa que da la espalda a esta situación que tarde o temprano se tendrá que resolver respetando la voluntad mayoritaria de los catalanes». Mirando a Euskadi, cree que la enseñanza es que «de manera pacífica, democrática y constructiva todo es posible, pero que no siempre se alcanza el objetivo en el primer intento».

Jon Altolagirre (Zarautz) «Los catalanes creen que hicieron lo correcto»

Jon Altolagirre, celebrando el referéndum por la noche.

Jon Altolagirre recuerda las «alertas ciudadanas» mientras visitaban los colegios electorales del emblemático barrio de Gràcia. «Había intercambio de mensajes para saber si venía la Policía. En Gràcia se pudo votar con normalidad, entre comillas, pero en otras escuelas hubo altercados por la Policía», recuerda este 'irakasle' de 35 años, natural de Urretxu pero que vive en Zarautz. Altolagirre recuerda cómo estaban todos en los colegios «atentos» a lo que pudiera pasar pero «pesaba más la ilusión que el temor». «Los catalanes pusieron toda la carne en el asador pese a que el Estado utilizó todos los resortes a su alcance para poner patas arriba el procés». Pese a los incidentes y heridos, y el camino con renglones torcidos escrito a lo largo de estos doce meses, Altolagirre, militante de base de EH Bildu, cree que los catalanes «tienen el sentimiento de que hicieron lo correcto y que dio resultado. Fue un referéndum en toda regla», sostiene.

Pese a ello, Altolagirre no es ajeno a las dificultades futuras. «Mis amigos catalanes están convencidos de avanzar por esa vía porque ya hicieron ese ejercicio de libre determinación. Hay preocupación de por dónde irá todo esto, pero están con esa ilusión de seguir adelante pese a las dudas y diferentes visiones». En el caso vasco sí asume que «cada país tiene su realidad y tenemos que emprender nuestro camino con otros mimbres para que la ciudadanía decida libremente sin traumas, como en Escocia». Altolagirre alude, en este sentido, al texto acordado por PNV y EH Bildu sobre el nuevo estatus en la ponencia de autogobierno.