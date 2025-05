La Comunidad de Madrid está de acuerdo con dejar salir a los niños pero «con criterios lógicos y cautelosos»

Cristian reino Barcelona Domingo, 19 de abril 2020, 15:51 | Actualizado 16:37h. Comenta Compartir

La Generalitat quiere diseñar su propio plan de desconfinamiento. El presidente del Ejecutivo catalán, Quim Torra, ha reclamado esta mañana a Pedro Sánchez que devuelva a Cataluña las competencias en materia de salud y seguridad para que pueda llevar a cabo su propio plan de desconfinamiento. Después de que ayer el presidente del Gobierno central anunciara que los niños podrán empezar a salir a partir del 27 de abril, Torra ha trasladado esta mañana a Sánchez en la reunión con los presidentes autonómicos, que es el «Gobierno de la Generalitat quien debe gestionar la fase de desescalada» en Cataluña, ya que «cada territorio requiere de respuestas específicas y adaptadas a su realidad», según Torra.

El presidente de la Generalitat ha anunciado que en cuanto sea posible su gobierno aprobará el plan de desconfinamiento. A su juicio, Pedro Sánchez ha dado un giro a su posición respecto al papel de las autonomías en la gestión de la crisis. «Hoy he encontrado un Sánchez más cauto y prudente y con un punto más dialogante que no había encontrado en las anteriores sesiones», ha celebrado. «Creo, ha apuntado, que escuchará» a las autonomías cuando le piden que el desconfinamiento no sea unánime. «Se ha comprometido en la territorialización de la pandemia», ha asegurado. Torra ve un cambio en la posición del Gobierno, que ha pasado de asegurar que el virus no entiende de fronteras a admitir que la desescalada deberá ser por territorios. «Habla de municipios y no de autonomías, pero nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones», ha reivindicado. El dirigente nacionalista ha destacado además que muchas de las propuestas del Govern, como el confinamiento total o la salida parcial de los niños, se han «acabado adoptando, aunque tarde».

Torra ha presentado ya el plan de desconfinamiento que ha diseñado el doctor Oriol Mitjà que se hará en cinco fases: vuelta a los trabajos no esenciales, desconfinamiento parcial de sectores concretos, bares y apertura de locales con aforos menores a 30 personas, colegios y actos culturales y deportivos con más de 30 personas. El plan para Cataluña será a distintas velocidades según el territorio y en principio no se ha incluido un calendario.

La recomendación general del plan es que el grado de movilidad se mantenga por debajo del 65% hasta que la tasa de nuevos ingresos hospitalarios por coronavirus a las unidades de cuidados intensivas esté por debajo del 20% del total de ingresos a UCI. El Govern cree que hay que permitir el desconfinamiento parcial controlado de menores y ancianos en franjas horarias segregadas para evitar los efectos psicológicos negativos. Además, aboga por iniciar enseguida un estudio a 50.000 personas para conocer el porcentaje de personas positivas e iniciar cuanto antes un cribado poblacional de gran escala, del orden de 1.5 millones de tests de infección aguda (PCR) que tenga una duración de al menos 16 semanas. Recomienda también que se implemente un cribado poblacional a gran escala para determinar qué personas tienen inmunidad y por lo tanto podrían hacer actividades normales sin necesidad de un seguimiento de los síntomas. El Govern contempla integrar un sistema de gestión de certificados digitales acreditados y un pasaporte de inmunidad. Y propone facilitar a toda la población el acceso a elementos de protección individual eficaces, así como establecer su uso obligatorio en cualquier circunstancia fuera del hogar.

Sobre la partida de 14.000 millones para las comunidades autónomas anunciada por el Gobierno, Torra ha asegurado que «no es un extra de liquidez; es lo que ya estaba previsto para la financiación» y ha reivindicado una cifra superior, ha dicho, teniendo en cuenta que solo Cataluña destinará 1.800 millones a gestionar la crisis. «Esta crisis la tiene que pagar el Estado», ha avisado.