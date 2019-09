Torra avisa que pondrá rumbo a la independencia tras la sentencia El presidente catalán sale en defensa de los CDR: «No permitiré que se asocie independentismo con terrorismo» CRISTIAN REINO Miércoles, 25 septiembre 2019, 13:58

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha avisado esta mañana que la sentencia del Supremo contra los líderes del 'procés' supondrá el final de una etapa, tras la cual se propone tomar la iniciativa para trazar un horizonte que ponga como objetivo la independencia de Cataluña. «Lo volveremos a hacer», ha advertido, parafraseando a Jordi Cuixart. «Volveremos a ejercer todos los derechos que nos sean negados, incluido el derecho de autodeterminación», ha amenazado, en el discurso del debate de política general de la Cámara catalana, que abre el curso político en Cataluña y que este año se celebra marcado por la inminencia de la sentencia del Supremo. Torra ha acusado al Estado de «deslealtad» y de buscar la «confrontación» con Cataluña, aplicando una «represión descarnada». El presidente catalán ha reclamado al Gobierno central que regrese a la mesa de diálogo y que ponga una solución política para resolver la cuestión catalana. «No nos levantaremos de la mesa», ha afirmado en un discurso de poco más de dos horas. «Esperemos que haya en la Moncloa alguien valiente que quiera hablar», ha dicho.

El jefe del Ejecutivo catalán ha señalado que su posición siempre será a favor del diálogo, pero si en el otro lado de la mesa no hay nadie, el secesionismo seguirá su camino, hacia adelante sin detenerse hacia la consecución de una república.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha apelado a la responsabilidad de los grupos para aprobar los presupuestos de 2020 y se ha mostrado abierto a a alguna reforma fiscal, para atraerse a los comunes, ha aprovechado su intervención en el debate de política general en la Cámara catalana para presionar al Tribunal Supremo, días antes de que se conozca la sentencia. «La democracia española hace aguas», ha afirmado. «La represión es una práctica normalizada», ha añadido.

En su alocución, ha considerado que el Estado español pondrá a prueba su calidad democrática con la sentencia del Supremo. «Veremos si el Estado supera esta prueba», ha retado. Según el presidente de la Generalitat, en España no hay separación de poderes. En cualquier caso, el dirigente nacionalista ha advertido a la justicia de que él solo se debe al Parlament y a la voluntad de la ciudadanía. «Me debo exclusivamente al Parlament y a la voluntad popular», ha amenazado.

Torra será juzgado el próximo 18 de noviembre por no haber retirado a tiempo la pancarta a favor de los presos con el lazo amarillo en periodo electoral cuando se lo requirió la Junta Electoral. El president catalán se enfrenta a una pena de inhabilitación de 18 meses. No obstante, ha dado por hecho que será jugado por segunda vez. Torra tiene hasta mañana para retirar la misma pancarta por la que será juzgado. Se lo requiere esta vez el TSJC tras una denuncia de Impulso Ciudadano. «Ya tengo otro juicio encima», ha afirmado. Torra ya dijo el lunes cuando recibió la notificación judicial que no la obedecería ya que le asiste la libertad de expresión.

Torra, en un discurso de un cierto tono triunfalista en lo económico, ha cargado con dureza contra el Estado y contra Pedro Sánchez. Y ha criticado con contundencia la operación policial llevada a cabo por la Guardia Civil el lunes pasado en que detuvo a nueve personas, acusadas de terrorismo. «No permitiré que se asocie independentismo con terrorismo», ha advertido. «Nunca», ha insistido. «Estamos hartos de amenazas y de que se entre a las casas de los catalanes de madrugada«

El dirigente nacionalista ha hecho suya la afirmación que hizo el presidente del Gobierno en funciones de que no dormiría si tuviera como ministro a algún dirigente de Podemos, pero le ha dado otro significado. Lo que no me deja dormir, ha dicho, es pensar en lo que sería Cataluña capaz de hacer si fuera independiente y no llevara en la mochila el peso de la «España eterna». «Lo que no me deja dormir es un déficit crónico», ha rematado.

El líder soberanista ha criticado a Sánchez por que en un año y medio al frente del Ejecutivo central no ha puesto sobre la mesa ninguna propuesta para resolver la cuestión catalana, que el propio Sánchez reconoció, según ha recordado, que es un conflicto político. «Encontraremos la manera de hacer realidad lo que pide la ciudadanía. Mi compromiso es hacer posible lo que pide la ciudadanía, así lo haré», ha retado, en referencia a la autodeterminación. Al mismo tiempo, ha reclamado a los poderes del estado que permitan celebrar un referéndum a Cataluña. «¿Qué os da miedo?», ha preguntado. «Sed valientes y dejad que se exprese la ciudadanía de forma clara sobre la independencia», ha reclamado. «¿Por qué no os hacéis callar durante años?», ha rematado.