Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Álex Sánchez

Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Los nuevos tomos del sumario del 'caso Gómez' incorporan el correo en el que la asistente de Moncloa, usando su cargo y el emblema de Presidencia, gestionó un evento para medio millar de invitados de la cátedra

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Martes, 21 de octubre 2025, 13:05

Comenta

Es el mail que pone contra las cuerdas a Begoña Gómez. El correo electrónico más comprometedor a la hora de rebatir la acusación de malversación ... por haber supuestamente usado a la asistente de Moncloa, María Cristina Álvarez Rodríguez, para sus negocios privados y para lanzar su carrera profesional. Ese mail, ahora de manera íntegra, aparece en los nuevos tomos del sumario que instruye el juez Juan Carlos Peinado y que el magistrado ha entregado en las últimas horas a las partes personadas en esta causa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico
  9. 9 El camping de autocaravanas de Oriamendi ya tiene licencia de obra y abrirá en verano de 2027
  10. 10

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez

Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez