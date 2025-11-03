Tensión entre manifestantes contra Abascal y seguidores de Vox en el primer acto de precampaña en Extremadura Una hora y media antes de que llegara el líder político al Gran Teatro de Cáceres ya había cola para verle y medio centenar de personas ha protestado contra él; ha habido enfrentamientos verbales entre un fuerte despliegue policial

Álvaro Rubio Cáceres Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:27

Tensión entre manifestantes contra Santiago Abascal y seguidores del líder de Vox antes de que comenzara el acto en el Gran Teatro de Cáceres. Es el primer dirigente nacional que visita la región desde que María Guardiola convocó elecciones anticipadas para el 21 de diciembre. La expectación es máxima. Una hora y cuarto antes de que se abrieran las puertas, ya había una larga cola para ver al presidente de esta formación.

Es el primer acto de precampaña de estas elecciones anticipadas y arranca con enfrentamientos verbales. A su llegada a la puerta del Gran Teatro ha sido aclamado por centenares de seguidores que no han podido entrar en un teatro que se ha quedado pequeño.

Abascal ha cogido un megáfono para dar las gracias a los asistentes, mientras los seguidores gritaban «presidente, presidente» y «Pedro Sánchez, hijo de puta».

Todo en un ambiente exaltado, mientras un grupo de manifestantes se ha concentrado a las puertas del Gran Teatro para protestar por la presencia Santiago Abascal. Al grito de 'fuera fascistas' y con una gran pancarta en la que se podía leer 'fascismo nunca más', medio centenar de personas se ha manifestado en contra del líder político a su llegada al Gran Teatro.

Mientras tanto ha habido pequeños enfrentamientos verbales entre los seguidores de Abascal que hacía colan para entrar en el Teatro y quienes protestaban. La tensión no ha ido a más, pues ha habido desde antes de las seis de la tarde numerosos agentes de Policía Nacional en la zona.

La concentración ha sido convocada por el colectivo antifascista La Muela, que rechaza que un espacio público y cultural como es el Gran Teatro de Cáceres «sea utilizado por una formación política que está en contra del feminismo, de los derechos LGTBI, de la prensa independiente, de la Ley de Memoria Histórica».

Así lo han hecho saber en redes sociales antes de convocar la protesta. «Un partido que aboga por expulsar a todas las personas migrantes o por hundir un barco de ayuda humanitaria sin ni siquiera ruborizarse; un partido que promueve discursos xenófobos, homófobos y sexistas, sembrando siempre estos discursos de odio con bulos y hechos infundados; un partido que comparte mesa en Europa con Viktor Orban, Marine Le Pen o Geert Wilders, crème de la crème de la extrema derecha europea, mientras que a su vez y, paradójicamente, rinden pleitesía a Donald Trump», han escrito para mostrar su indignación.

Mientras tanto, en el interior del Gran Teatro todas las butacas estaban cubiertas. Medio millar de personas, muchos de ellos jóvenes, rodeados de banderas de España han esperado para ver a su líder.

Aunque la campaña electoral arrancará oficialmente el 5 de diciembre, la visita de Abascal se enmarca ya en la precampaña. Al contrario que en otras ocasiones, la intervención del máximo líder de Vox tiene lugar en un espacio cubierto.

La última vez que Abascal estuvo en Cáceres fue en julio de 2023, durante la campaña de las generales celebradas ese verano. Abascal sacó pecho entonces del pacto que su formación había logrado con el Partido Popular en la región. Ese acuerdo, alcanzado un mes antes, permitió constituir el nuevo gobierno de Extremadura, presidido por María Guardiola, y en el que Vox ostentó durante un tiempo la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural hasta que el pacto se rompió en julio de 2024.