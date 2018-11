El PNV teme un nuevo pacto que les deje de lado La renuncia de Marchena aumenta el malestar peneuvista, que se quedó fuera del CGPJ y que culpa de la crisis a socialistas y populares JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:41

El malestar del PNV con la gestión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue 'in crescendo' tras la polémica renuncia a presidirlo de Manuel Marchena. Los jeltzales, apartados de la negociación, interpelaron a socialistas y populares a resolver el desaguisado aunque sin grandes esperanzas. «Todo indica que esta crisis se solventará por medios similares a los que la han provocado y que PSOE y PP harán un nuevo pacto sin consultar a nadie», denunció el responsable de Política Institucional peneuvista, Koldo Mediavilla.

El PNV, que tradicionalmente había contado con un representante en el CGPJ, que le garantizaba cierta influencia política en Madrid, cree que el paso atrás de Marchena es «una gota más» en la «crisis» de la Justicia, que evidencia que es necesario «un cambio sustancial». La noticia de la renuncia sí que pilló por sorpresa en Sabin Etxea, pero el PNV tiene claros los culpables: «PSOE y PP, que han sido los responsables de generar la actual crisis dentro del CGPJ con su pacto 'ad hoc', deberán dar respuesta a una situación como la actual», advirtió Mediavilla.

El dirigente del PNV ha apuntado que el hecho de que Marchena «se descarte, por considerar que no obedece a una obediencia, a una militancia, a un apoyo político, es lógico». «Lo que ocurre es que, después de esta crisis de la administración de Justicia como tal, es una gota más que nos induce a pensar que es necesaria una reflexión profunda y un cambio sustancial en cuanto al sustrato y a las instituciones propias de jueces», recetó.

No obstante, insistió en que el PNV teme que, «como en casos anteriores, esto sea la política de Juan Palomo, de 'yo me lo guiso, yo me lo como', que los partidos mayoritarios españoles vienen aplicando en estos ámbitos institucionales».