Tamborrada y txistu en Mar del Plata Urkullu, con el txistu y el tamboril en su despedida a la Semana Vasca de Mar del Plata. / MIKEL ARRAZOLA El lehendakari interpreta el 'Agur Jaunak' en su despedida de la Semana Vasca de Argentina, donde sonó también la Marcha de San Sebastián JAVIER ROLDÁN MORÉ MAR DEL PLATA (ARGENTINA) Lunes, 5 noviembre 2018, 07:07

El lehendakari dijo ayer agur a Argentina a ritmo de txistu. Iñigo Urkullu sacó su vena más artística y folclórica al tocar el txistu y el tamboril a las personas presentes en el banquete final de la Semana Nacional Vasca en Mar del Plata, celebrada en un hotel de la ciudad. La sala con mil personas en pie saludó al jefe del Gobierno Vasco tras interpretar piezas típicas como 'Ikusi Mendizaleak' y 'Agur Jaunak', para despedirse del país rumbo a la vecina Chile, donde prosigue su viaje que concluye mañana.

Horas antes del acto de Urkullu, centenares de personas, la mayoría de ellas luciendo trajes vascos, habían caminado en kalejira al son del txistu y del tamboril por el corazón de Mar del Plata para concentrarse frente a la catedral de los santos Pedro y Cecilia. Por delante abría el desfile una tamborrada sin uniformidad en sus vestimentas, pero con cantidades industriales de ilusión. Los rostros de estos tamborreros vascoargentinos -la mayoría mayores de 50 años- no podían disimular la emoción del momento. Algunos llevaban los barriles, otros algunos tambores y todos lucían una artesanal vestimenta -diferente según las habilidades de cada cual- que venía con la etiqueta 'made in euskaletxea'.

Víctor Truchi, de 65 años, de padre italiano y madre vasca, ejercía de tambor mayor en la tamborrada marplatense que hace sonar el repertorio de Raimundo Sarriegui allí donde se celebra una fiesta. Pertenece a la euskal etxea local Denak Bat, que es la anfitriona de esta Semana Vasca en la que Urkullu ha sido el invitado principal. «Hacía diez años que no dirigía la tamborrada y me ha hecho mucha ilusión volver a coger el bastón de mando. Ensayamos cuatro veces antes del día grande porque cada grupo ya lo ha hecho en su pueblo», explica Truchi, quien reconoce que ejerce de tambor mayor «por mis dos metros de altura». Nunca ha estado en San Sebastián para ver la tamborrada, «pero la he visto muchas veces por vídeo y mi hijo me ha contado como es porque estuvo hace años».

Gendarmería federativa

Esta tamborrada argentina contaba con una banda de música muy 'sui géneris'. Una dotación de la gendarmería federativa de Mar del Plata, que es la que vigila las instalaciones de su puerto, interpretaba las notas de media docena de canciones de Sarriegui, entre ellas la Marcha, Diana, Iriyarena, Retreta y Tatiago. Y su sonido te hacía transportar con facilidad a la 'Consti', aunque estos sones de la Marcha retumbaban a cerca de 10.000 kilómetros.

Entre los tambores y barriles, que en muchos casos intercambiaban las vestimentas, se encontraba un nutrido grupo de la euskal etxea de Nekoetxea. Jorge Ustarroz no podía disimular su ilusión por reencontrarse un año más con amigos de otras casas vascas en la Semana Vasca. Ustarroz aprovecha la ocasionó para mandarle un beso a su hijo de 31 años, que es músico y vive en Hernani. «Estuve en San Sebastián en agosto para visitar a mi hijo y a mi nieto recién nacido».

Daniel Altamira y Romina Gerrikabeitia, ambos con raíces vizcaínas, son dos amigos que apenas superan los 30 años. Pertenecen al grupo de dantzas de Pergamino, no se pierden una Semana Vasca y aprovechan para buscar el reencuentro con otros vascos argentinos. Un caso similar era el de Joaquín Manterola, de 28 años y nacido en Bahía Blanca, que observaba en segunda fila el desfile, aunque es un dantzari reputado. La tamborrada se disolvió en media hora y por la tarde se celebró un mintzodromo -en el que participaron Urkullu y su mujer-, así como un desfile de dantzaris y una ofrenda floral a los inmigrantes vascos desaparecidos.