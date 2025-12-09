El Supremo concluye en su sentencia que el fiscal general «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo

El Supremo concluye en su sentencia que Álvaro García Ortiz «o una persona de su entorno», pero en cualquier caso «con su conocimiento», fue la ... que filtró a la prensa en marzo de 2024 el correo confidencial en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía que su cliente había cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Así consta en el texto completo del fallo , de 233 páginas, hecha pública este martes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, cuyo fallo –adelantado el pasado 20 de noviembre- condenó al ya exmáximo responsable del Ministerio Público a dos años de inhabilitación como culpable de un delito de de revelación de datos reservados por haber participado en las maniobras para airear informaciones confidenciales de la causa contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña.

Para la sala -que apoyó la condena por cinco votos frente a dos en contra- no hay duda de que existe un «cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente» que «lleva necesariamente a afirmar» que, como hecho probado, «fue el acusado, o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento» quien facilitó el famoso mail del abogado Carlos Neira (defensor de González Amador) para su publicación en la Cadena Ser, el primer medio que informó de la existencia de ese mail autoinculpatorio de la pareja de Ayuso a primera hora de la noche del 13 de marzo del pasado año.

Pero el tribunal no solo condena a García Ortiz por haber filtrado el correo confidencial como forma de desmentir el bulo que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, estaba difundiendo aquel día de que la Fiscalía había frenado «desde arriba» el pacto con González Amador. El Supremo también castiga penalmente al exfiscal general por haber dado luz

Y en cuanto a la autoría de la nota informativa, el propio García Ortiz ha reconocido su intervención, lo que ha sido refrendado por la directora de Comunicación de la Fiscalía, indica la sentencia.

Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo, como por la publicación de la nota informativa, que constituyen, a juicio de la Sala, una unidad de acción. «La nota consolida la filtración iniciada por el correo, en realidad la «oficializa».

Entre otros argumentos, el Supremo subraya que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados, que podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia que la Fiscalía debe garantizar, y destaca que sobre García Ortiz pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación.

El tribunal rechaza la tesis de que lo que ya haya sido divulgado no merezca la protección dispensable a la información secreta o reservada, o que todo aquello que ya es conocido por el público se sitúe extramuros de la tutela penal que se dispensa a informaciones que puedan comprometer el derecho a la presunción de inocencia.

«El deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado —-en términos generales, de cualquier funcionario del Ministerio Fiscal— no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo ya ha sido objeto de tratamiento público», indica la resolución, que agrega que el que medios de comunicación, en el caso de que resultara acreditado como hecho cierto, ya dispusieran del correo electrónico de 2 de febrero de 2024, «no neutraliza el deber de confidencialidad del Fiscal General del Estado».

El tribunal señala que el deber de confidencialidad de las negociaciones de conformidad de abogado y fiscal viene desarrollado en el Protocolo sobre estas actuaciones entre la Fiscalía General del Estado y el Consejo General de la Abogacía, y en la Instrucción 2/2009 de la Fiscalía para aplicar dicho protocolo, y resulta de la Directiva de la UE 2016/343 sobre proceso penal y presunción de inocencia.