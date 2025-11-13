Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

José María Manzanares, en la última de feria de Illunbe Lobo Altuna

Sumar se queda solo en defensa de la abolición de los toros en Euskadi y Bildu pide «huir de maximalismos»

El Parlamento Vasco tumba la moción con la abstención de la coalición abertzale y los votos en contra de PNV, PSE, PP y Vox

Xabier Garmendia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:28

Comenta

El recurrente debate sobre los toros es una batalla cultural y política que mezcla muchos elementos, que genera evidentes contradicciones en los partidos y que ... no siempre encaja en ejes ideológicos predeterminados. Y ya no sólo a nivel de España, sino también en Euskadi. De todo ello ha sido testigo este jueves el Parlamento Vasco en un pleno que ha tumbado una moción de Sumar dirigida a la «abolición práctica y efectiva» de la tauromaquia en suelo vasco. Cada uno con sus matices, ninguna otra formación -ya sea abertzale, constitucionalista, de izquierdas o de derechas- ha secundado la medida en la votación final.

