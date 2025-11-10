Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Stéphane Dion, el pasado viernes, en el Paseo de La Concha de San Sebastián. Lobo Altuna
Exministro canadiense e impulsor de la vía de Claridad en Québec

Stéphane Dion: «Es difícil que una secesión sea viable ya que cuestiona el principio de ciudadanía»

El promotor de la ley de Claridad para Québec precisa, no obstante, que si un proceso separatista tiene «una mayoría clara, debe negociarse»

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

El exministro canadiense Stéphane Dion ha explicado en San Sebastián las condiciones que, en su opinión, debe presidir en democracia un proceso hacia la secesión. ... Promotor de la vía de la Claridad en Québec a finales de los años 90, deja claro que, aunque no existe el derecho unilateral de autodeterminación, si hay una mayoría clara que quiere la ruptura, debe propiciarse una negociación, aunque a la vez sea muy difícil. Dion es hoy embajador canadiense en Francia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  2. 2

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  3. 3 Cámara de meta de la Behobia - San Sebastián con la llegada de todos los participantes
  4. 4 Clasificación oficial de la Behobia - San Sebastián 2025
  5. 5 Jon Insausti se reivindica como el primer alcalde de Donostia en correr la Behobia y Albistur le rebate: «Además hice mejor tiempo»
  6. 6 Todas las fotos de la Behobia - San Sebastián 2025
  7. 7 La incontenible emoción de Alex Roca, el maratoniano con una discapacidad del 76%, tras finalizar la Behobia
  8. 8 El leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Kathy Tisalema se coronan en la Behobia
  9. 9 Verdeliss «ya puede añadir a su curriculum» la Behobia - San Sebastián: «Empecé a correr por el pique con mi marido»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Stéphane Dion: «Es difícil que una secesión sea viable ya que cuestiona el principio de ciudadanía»

Stéphane Dion: «Es difícil que una secesión sea viable ya que cuestiona el principio de ciudadanía»