Arkaitz Rodriguez durante un congreso de Sortu. Miguel Toña/ EFE

Sortu simplifica su organización y no tendrá «estructuras» en los pueblos de Euskadi

Plantea en su congreso una ponencia con cambios para ceder protagonismo a la coalición EH Bildu, que reconocen que se ha convertido en «una máquina electoral eficaz»

Ander Balanzategi

Ander Balanzategi

San Sebastián

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Sortu ha trasladado a su militancia la ponencia que pretende presentar en su IV Congreso, previsto para el 24 de enero en Ficoba (Irun) ... y que marcará la estrategia política y organizativa del principal partido de la coalición que conforma EH Bildu. Las novedades principales del documento 'Herri gogoa' se encuentran en la propuesta de un modelo organizativo, que se simplificará dentro de la estrategia para dar protagonismo a la coalición soberanista en la que se integra este partido, que representa a la izquierda abertzale tradicional.

