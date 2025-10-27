Sortu simplifica su organización y no tendrá «estructuras» en los pueblos de Euskadi

Sortu ha trasladado a su militancia la ponencia que pretende presentar en su IV Congreso, previsto para el 24 de enero en Ficoba (Irun) ... y que marcará la estrategia política y organizativa del principal partido de la coalición que conforma EH Bildu. Las novedades principales del documento 'Herri gogoa' se encuentran en la propuesta de un modelo organizativo, que se simplificará dentro de la estrategia para dar protagonismo a la coalición soberanista en la que se integra este partido, que representa a la izquierda abertzale tradicional.

«Sortu no tendrá grupos estructurados en pueblos y barrios, ni planificación integral. Al contrario, nuestra filosofía de trabajo se basará en las relaciones políticas y en los espacios de encuentro necesarios», indican. Y, lejos de lo que hizo EH Bildu en su último congreso, Sortu modificará la figura de secretario general a coordinador general.

29 DE NOVIEMBRE

Final de la fase de debate y votaciones

11 DE DICIEMBRE

Presentación de la memoria de enmiendas

26-28 DE DICIEMBRE

Votación de enmiendas

29 DE DICIEMBRE

Resultados definitivos

7 DE ENERO

Propuesta de miembros para el Consejo Nacional

21-23 DE ENERO

Votaciones de los candidatos

24 DE ENERO

Acto de finalización del Congreso de Sortu en Ficoba (Irun)

El documento de la formación apunta a que «la caracterización y funciones políticas que hemos asignado a Sortu exigen una organización y un funcionamiento muy diferente al que hemos tenido hasta ahora». Y apuestan por reducir «las tareas orgánicas al mínimo necesario para liberar toda la energía del movimiento de liberación nacional». Con ese propósito, explican, Sortu tendrá «una estructura semejante a un átomo». El núcleo de dirección formado por la Secretaría Nacional y la Asamblea Nacional y, «alrededor, talleres para abordar los proyectos estratégicos y la vinculación con la militancia».

La organización soberanista justifica su cambio de estrategia para «liberar fuerzas y reducir las dinámicas organizativas». Así, apuestan por «un modelo de trabajo más flexible, plural y amplio que el anterior, poniendo en marcha otras formas de estilos de trabajo». La ponencia expone que «en cada pueblo y barrio habrá una o dos personas que estarán vinculadas a la red general de relaciones», que, según apuntan, «podrían ser militantes o no». Y las asambleas locales «se convocarán tanto para compartir una reflexión o un reto concreto como para gestionar un problema. Serán excepcionales».

EH Bildu aborda el próximo ciclo electoral con el objetivo de dar el 'sorpasso' al PNV en Euskadi, quiere ampliar su número de votantes y eso pasa por «aglutinar a sectores cada vez más amplios». De hecho, en Sortu, socio principal de la coalición, asumen que EH Bildu debe tener el protagonismo y «se ha convertido en una maquinaria electoral eficaz». El documento marca como fin «reproducir el proyecto político y la cultura militante del movimiento de liberación nacional».

Sortu también hace una reflexión con tintes de autocrítica al reconocer que «no hemos conseguido activar la decantación independentista de una mayoría ni formas eficaces de polarización». Y explican que «hemos pasado de un contexto de conflicto político intenso a otro en el que el conflicto político no toma cuerpo de forma tan clara». Esto, aseguran, «ha supuesto que se difuminen las identidades y los posicionamientos de la gente y, también, una pérdida de tensión para con la articulación territorial». Frente a esta contexto, la organización soberanista considera necesario «formular el conflicto en términos actuales, dejar en evidencia las relaciones de dependencia e impulsar el ánimo de superarlas».