Los miembros de EH Bildu Arkaitz Rodríguez y Arnaldo Otegi Arizmendi

Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal

Doce de sus 16 cargos, entre ellos los principales, provienen de la izquierda abertzale tradicional, los otros cuatro son de perfil independiente y no quedan ya de EA o Alternatiba

Jorge Sainz

Jorge Sainz

San Sebastián

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:17

El congreso de Sortu, que se ha adelantado un año para actualizar la estrategia del partido de la izquierda abertzale, culminará también con el relevo ... de su líder, Arkaitz Rodríguez, que pasará a dedicarse por completo a su nueva labor como responsable de Acción Política de la coalición EH Bildu. De esta forma, se culmina el dominio del sector proveniente de Sortu y la izquierda abertzale tradicional en la nueva dirección de la coalición soberanista que engloba a la formación que cubrió el hueco de la antigua Batasuna junto a otros socios como Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (escisión de Izquierda Unida) e independientes. Y es que entre los 16 cargos de la Ejecutiva, tres cuartas partes, doce, entre ellos los cargos claves, provienen del mundo de Sortu o la izquierda abertzale histórica. Los otros cuatro son personas con perfil más independiente mientras no hay integrantes de los otros dos socios, EA y Alternatiba.

