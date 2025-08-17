Sortu copa la nueva dirección de EH Bildu con tres cuartas partes de su ejecutiva principal

El congreso de Sortu, que se ha adelantado un año para actualizar la estrategia del partido de la izquierda abertzale, culminará también con el relevo ... de su líder, Arkaitz Rodríguez, que pasará a dedicarse por completo a su nueva labor como responsable de Acción Política de la coalición EH Bildu. De esta forma, se culmina el dominio del sector proveniente de Sortu y la izquierda abertzale tradicional en la nueva dirección de la coalición soberanista que engloba a la formación que cubrió el hueco de la antigua Batasuna junto a otros socios como Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba (escisión de Izquierda Unida) e independientes. Y es que entre los 16 cargos de la Ejecutiva, tres cuartas partes, doce, entre ellos los cargos claves, provienen del mundo de Sortu o la izquierda abertzale histórica. Los otros cuatro son personas con perfil más independiente mientras no hay integrantes de los otros dos socios, EA y Alternatiba.

Destaca el máximo responsable y secretario general, Arnaldo Otegi, que lidera la ejecutiva de EH Bildu surgida en febrero junto al núcleo de Bateragune, el grupo que en 2009 abanderó la nueva apuesta de la izquierda abertzale por vías solo políticas que desembocó en el final de ETA dos años después.

La nueva dirección de EH Bildu está, por lo tanto, copada por dirigentes procedentes del mundo de Sortu, que a su vez están pilotando el giro hacia una estrategia política más posibilista para alejarse precisamente de ese pasado y abrir su proyecto a sectores que no proceden incluso de la tradición nacionalista, en los caladeros de la izquierda, con el reto de liderar el Gobierno Vasco.

Otegi y Rodríguez, que ocupará un área clave como es la de Acción Política, vuelven a hacer tándem como en la época de la refundación de Sortu, en 2016, tras salir ambos de la cárcel de Logroño, en la que purgaron seis años y medio de cárcel por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna, dentro del citado proceso interno que forzó a ETA a abandonar la violencia. Tras una fase inicial en 2013, en la que Hasier Arraiz fue presidente de la entonces recién nacida Sortu, fueron Otegi y Rodríguez los que cogieron las riendas de la nueva formación abertzale, fuerza principal de la también entonces incipiente EH Bildu.

Futuro relevo

Otegi prontó se centró en la nueva coalición y cedió el liderazgo de Sortu a Rodríguez. El político donostiarra, que siempre ha sido uno de los dirigentes con más proyección interna en el independentismo vasco, lideró Sortu pero poco a poco fue preparando el terreno para su desembarco en EH Bildu. Primero con su paso al Parlamento Vasco, como parlamentario, tras las elecciones autonómicas de 2020, y el pasado febrero con la entrada en la cúpula de la coalición soberanista en un cargo relevante. De hecho, voces internas consultadas por este periódico ven este movimiento como un paso intermedio para que en un futuro Rodríguez se convierta en el nuevo secretario general de EH Bildu cuando Otegi, de 67 años, culmine su actual mandato al frente de la entente.

Junto a ellos destaca un tercer cargo interno clave como es Sonia Jacinto, también de Bateraguna, como responsable de Organzación, es decir labores de 'fontanería' interna sin proyección pública pero muy apreciadas en el seno de los partidos. Quizás la dirigente con perfil más independiente que ocupa un puesto alto es la responsable de Programa y parlamentaria, Nerea Kortajarena.

El resto de los principales dirigentes, como Gorka Elejabarrieta (Relaciones Políticas) o Unai Urruzuno (Relaciones Institucionales), provienen de Sortu o la izquierda abertzale tradicional. En ese espectro se puede encuadrar a otros dirigentes como Imanol Nieto, Igor Zulaika o Gari Mujika. Lo mismo ocurre con los nuevos responsables territoriales, como la emergente Nerea Zinkunegi, nueva líder en Gipuzkoa, el responsable de Araba Ibon San Saturnino, o la de Navarra, Miren Zabaleta, esta también de Bateraguna junto al histórico exdirigente del sindicato LAB Rafa Díez Usabiaga, ya retirado de la actividad publica. Hasta el portavoz parlamentario, Pello Otxandiano, último candidato a lehendakari e integrante de la Ejecutiva, proviene del mundo de Sortu, aunque pertenece a una generación de políticos que no estuvo en primera línea en los años marcados por la violencia de ETA.

Un histórico de Batasuna, Pernado Barrena, es portavoz en el Parlamento Europeo, mientras en el Congreso en Madrid está la histórica periodista de Egin y Gara Mertxe Aizpurua y Oskar Matute, el que fuera líder de Alternatiba y uno de los principales referentes de EH Bildu que no es de la izquierda abertzale tradicional.

Con todos estos movimientos, paralelamente, Sortu como partido queda destinada a jugar un papel más secundario y ceder todo el foco mediático a EH Bildu, en línea con lo que sucedió hace ya un tiempo con EA. Los futuros dirigentes de Sortu tendrían así un perfil más bajo, ya que los de mayor peso están en la coalición soberanista.

Los candidatos a instituciones sí que responden más a un perfil de independientes o sin vinculación orgánica histórica con la izquierda abertzale tradicional. Es el caso de la actual portavoz en Juntas Generales de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, o en el Ayuntamiento de Donostia, Juan Karlos Izagirre, al que algunas voces internas no descartan para repetir como aspirante por Donostia.

Precisamente la elección de candidatos para las forales y municipales de 2027, en las que aspiran a lograr la Diputación de Gipuzkoa al calor de las buenas encuestas, será un siguiente reto para EH Bildu, sumido estos meses en una dura pugna dialéctica con el PNV.

La coalición entiende el rechazo al proyecto de parque eólico de Azpeitia EH Bildu no pone peros al informe ambiental negativo que el Gobierno Vasco ha emitido al parque eólico de Piaspe. Un proyecto que, precisamente, se iba a colocar en tres localidades gobernadas por la izquierda independentista: Azpeitia, Zestoa y Errezil. La transición energética es una cuestión que la coalición abertzale ha trabajado en los últimos meses de una forma concienzuda con su militancia, ya que la colocación de parques eólicos y fotovoltáicos ha provocado tensiones con los grupos ecologistas en algunos de sus ayuntamientos. Unas tiranteces que vivieron su punto más álgido con el ataque con bengalas de la casa de Aritz Otxandiano, responsable de Sostenibilidad del Grupo Fagor, y hermano del portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano. En cuanto a la negativa del Gobierno Vasco al proyecto de Piaspe, desde la coalición abertzale recuerdan que a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto energético de estas características «hay que cumplir unas determinadas condiciones» y que si se ven «importantes peligros, el parque no se puede construir». Así lo señala Mikel Otero, diputado y secretario de Transición Ecológica de la formación soberanista. Con esta resolución es el segundo proyecto que se rechaza a la empresa Noruega Statkraft en Euskadi, por lo que Otero cree que estarán «bastante desanimados» para plantear futuros parques. El responsable de transición ecológica de la coalición abertzale asegura que las primeras relaciones que se tuvieron con la empresa fueron «buenas» y que cuando se conoció el proyecto «dijimos que la empresa tenía la posibilidad de hacer las cosas de forma correcta». Ahora no podrá instalar el parque en Piaspe, algo que se suma a la negativa que esta misma corporación recibió en la zona alavesa de Labraza. En esta ocasión, quien le trasladó el informe ambiental negativo fue el Gobierno central.