Sortu apuesta por la continuidad de Sánchez para que consolide el viraje con los presos Movilización. La demanda por los presos se repite también en agosto, como en este acto ante las playas en San Sebastián. / SARA SANTOS CASTAÑO Confía en que la presión del secesionismo catalán al nuevo Gobierno no rompa la cuerda | La izquierda abertzale ve insuficientes por ahora los pasos del PSOE pero valora que se haya dejado atrás la estrategia «inmovilista» del PP JORGE SAINZ SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 22 agosto 2018, 06:38

La izquierda abertzale apuesta por que el Gobierno de Pedro Sánchez agote la legislatura para que pueda consolidar el giro de la estrategia penitenciaria. En este sentido, paradojas de la política, en el independentismo vasco confían en que el secesionismo en Cataluña no tense, hasta el extremo de romperla, la cuerda con el Ejecutivo del PSOE, pese a que el mundo de Sortu comparte las reivindicaciones soberanistas de los nacionalistas catalanes. La izquierda abertzale, y así lo ha verbalizado, por ejemplo, el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi, entiende que de momento Sánchez no ha dado grandes pasos. Pero a la vez son conscientes de que con la inesperada llegada al poder del mandatario socialista se ha roto el «inmovilismo» practicado durante años por el Gobierno del PP, por lo que entienden que con los socialistas se abre una ventana de oportunidad si logran agotar la legislatura e incluso sí continúan tras las siguientes elecciones generales, según fuentes abertzales autorizadas.

La claridad con la que Sánchez habló de cambiar la política penitenciaria y proceder a acercamientos sí causó cierta sorpresa en el mundo de Sortu y en las cárceles. No obstante, nadie se lleva a engaño y los presos no esperan grandes movimientos en estos primeros meses. El propio Otegi ha calificado estos días de «decepcionantes» los primeros pasos de Sánchez, al considerar que «rebaja» su programa «en cuanto la derecha estornuda». De hecho, en la izquierda abertzale se muestran cautos, después de que los dos primeros acercamientos de presos fueran de dos reclusos disidentes de ETA, que habían expresado arrepentimiento y perdón a las víctimas. Entienden que con ese perfil el Ejecutivo socialista quiere quizás presionar a los presos, pero insisten en pedir el fin de la «excepcionalidad penitenciaria» y permitir el paso al segundo grado carcelario una vez que la organización armada se ha disuelto y sus miembros han «reconocido el daño causado».

A la espera de que el Ministerio de Interior vaya materializando nuevos pasos, incluso en lo queda de mes de agosto, la izquierda abertzale sí valora que no es desdeñable el mero hecho de que Sánchez haya cambiado la estrategia del Estado sobre presos, siguiendo la estela, sin ir más lejos, del Ejecutivo francés, como ya avanzó este periódico en junio. El mundo de Sortu cree que ese es un valor suficiente como para apostar por que Sánchez concluya el año y medio que restaría de mandato. En la izquierda abertzale se ve con cierta preocupación las advertencias del nacionalismo catalán al PSOE de que pueden dejar caer su Gobierno antes de tiempo si no atiende sus demandas soberanistas. En este sentido, la reunión de otoño entre Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra, puede ser determinante, al igual que el desenlace de la negociación presupuestaria. El independentismo vasco comparte, lógicamente, las reivindicaciones secesionistas de los catalanes, pero asume la contradicción de que esas demandas pueden entrar en un conflicto de intereses con un asunto muy delicado como el del futuro de los presos de ETA, con un alto componente humano de «sufrimiento» para las familias que deben recorrer miles de kilómetros para visitarles.

El discurso de Casado

Por ello, la izquierda abertzale defenderá una posición más modulada hacia el Gobierno del PSOE. Además, los socialistas vascos también se están implicando en Euskadi en apoyar medidas contra la dispersión, y EH Bildu no quiere romper estos vínculos. El mundo de Sortu, en este sentido, no es ajeno al endurecimiento del discurso sobre política penitenciaria del nuevo líder del PP, Pablo Casado. Los populares han pasado de defender el fin del alejamiento si ETA se disolvía a oponerse salvo que los internos se arrepientan, pidan perdón y colaboren con la justicia. Ciudadanos le secunda en estos planteamientos. Los presos de ETA pueden convertirse de nuevo en objeto de batalla política contra un Gobierno del PSOE, como en 2006 con el proceso de paz con José Luis Rodríguez Zapatero, y la izquierda abertzale entiende que en este escenario no pueden contribuir al desgaste de Sánchez.

De hecho, el cambio de la política penitenciaria respecto a los presos de ETA es uno de los pocos asuntos en los que el presidente del Gobierno español, sujeto por una débil aritmética parlamentaria, concitaría una mayoría absoluta en el Congreso. Tanto el PSOE como Unidos Podemos, el PNV, los nacionalistas catalanes y la propia EH Bildu le respaldarían en este asunto. Por lo tanto, 'los 180 de la moción de censura' a Rajoy coincidirían en respaldar un acercamiento progresivo de presos y la mejora de la situación de los enfermos. Un dato que la izquierda abertzale no minusvalora.

Mientras, las movilizaciones por los presos continúan con una cita central este viernes en Bilbao, en el día grande de la Aste Nagusia, con una manifestación a mediodía en favor del acercamiento y con la colaboración de varias comparsas. Una marcha que se ha convertido ya en tradición y que desde hace años sustituye a las antiguas movilizaciones de la llamada 'guerra de las banderas', que solían derivar en incidentes cuando en el Ayuntamiento de la capital vizcaína se alzaba la enseña española.