Sonia Pérez será la nueva consejera de Turismo en sustitución de Retortillo Sonia Pérez, en una reunión de la comisión ejecutiva del PSE, junto el actual consejero, Alfredo Retortillo (derecha). / La actual directora de Empleo de la Diputación de Bizkaia y miembro de la ejecutiva del PSE tomará las riendas del departamento la próxima semana KOLDO DOMÍNGUEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 20:59

El PSE ya ha elegido a la persona que sustituirá a Alfredo Retortillo al frente del Departamento de Turismo del Gobierno Vasco. Según ha podido saber este periódico, se trata de la actual directora de Empleo de la Diputación de Bizkaia, Sonia Pérez, que también es miembro de la ejecutiva regional del partido liderado por Idoia Mendia. La secretaria general de los socialistas vascos ha comunicado oficialmente este miércoles al lehendakari, Iñigo Urkullu, el relevo en una de las tres carteras socialistas en el Gabinete, que podría ser efectivo la próxima semana.

Según las fuentes consultadas, Alfredo Retortillo se despedirá del resto de consejeros en el Consejo de Gobierno del próximo martes para centrarse a tiempo completo en su tarea como candidato a la Alcaldía de Barakaldo. Y la toma de posesión de la nueva titular se llevará a cabo a lo largo de la semana que viene, por lo que a su vez dejará de inmediato su tarea en la institución foral, donde trabaja a las órdenes de la diputada socialista de Empleo, Teresa Laespada. Sonia Pérez (Barakaldo, 1976) no será una recién llegada al Gobierno Vasco ni a las tareas de gestión en la Administración. Durante el mandato de Patxi López ocupó primero el cargo de directora de Trabajo, para posteriormente ocupar el puesto de viceconsejera de la misma cartera. Precisamente su experiencia previa en el Ejecutivo es uno de factores clave que Idoia Mendia habría tenido en cuenta para elegirla, puesto que debe incorporarse a la consejería a mitad de legislatura y ya 'rodada'.

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas en Sarriko y MBA por ESIC, Pérez aportará un perfil netamente económico y de gestión al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo. Inició su carrera profesional en el sector privado como auditora de cuentas y analista financiera en el sector de valoración de empresas y fusiones. En su anterior etapa en Lakua se encargó, por ejemplo, de materializar la transferencia de la inspección de trabajo y de desarrollar el diálogo social.

Con este relevo, el PSE pierde cierto peso político dentro del Gabinete Urkullu, donde Alfredo Retortillo había ganado relevancia con el paso de la legislatura. El consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, seguirá siendo el encargado de la interlocución con el PNV y la persona de referencia. No obstante, y pese a no ser una 'primera espada' del PSE, Sonia Pérez no estará completamente al margen de esa tarea, puesto que forma parte de la comisión ejecutiva de los socialistas vascos. De la absoluta confianza de Idoia Mendia, la secretaria general la eligió en el congreso de octubre de 2017 como responsable del área económica del partido, de la que internamente dependen, entre otras, las materias de Turismo y Comercio.

Cambios en el departamento

Desde entonces ha sido la mano derecha de Mendia en todos las negociaciones abiertas por el PSE con otros partidos en materia económica. Así, forma parte de la delegación socialista que a finales de 2017 negoció con el PNV -y PP- la reforma fiscal en Euskadi y acompañó a la secretaria general en los encuentros preparatorios de la última negociación presupuestaria con EH Bildu.

La llegada de Sonia Pérez implicará a su vez varios cambios en el actual organigrama del departamento. Según las fuentes consultadas, su nueva directora de Gabinete será Mariví Talavera, que sustituirá a Andoni Unzalu en esta labor. Además se incorporará una nueva directora de Servicios, Merche Fernández, con experiencia en el Gabinete de Patxi López. Talavera es una estrecha colaboradora y persona del círculo más cercano de Idoia Mendia, de quien fue directora de Gabinete cuando ocupó la cartera de Justicia entre 2009 y 2012. Unzalu continuará como asesor dentro del departamento de Turismo.