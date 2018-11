El Senado condena al franquismo sin PP ni Ciudadanos EFE Los populares se quedan solos en su propuesta de reprobar también al comunismo MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Miércoles, 21 noviembre 2018, 20:17

El Pleno del Senado condenó este miércoles el franquismo y a «cualquier acto» de exaltación de la dictadura. La Cámara baja sacó adelante una moción del PSOE que también hace patente el apoyo del Senado a la exhumación del Valle de los Caídos de los restos del dictador. Tanto el PP –que tienen mayoría en el Senado y que por tanto podría haber vetado la condena– como Ciudadanos se abstuvieron en la votación.

Finalmente, la Cámara baja aprobó la 'reprobación' de la dictadura con los 97 votos a favor del PSOE, de Unidos Podemos y de los nacionalistas catalanes y vascos. Las abstenciones de los populares, Ciudadanos, UPN y Foro fueron 136.

Ningún senador votó en contra del aprobio a Francisco Franco, pero, obviamente, no faltó la polémica. La iniciativa de los socialistas aboga, también, por ilegalizar a las organizaciones que exaltan al franquismo, en clara referencia a la Fundación Francisco Franco. En el último momento, el PP pidió pactar una enmienda en la que se condenara igualmente a las fundaciones que enaltecieran al comunismo. A pesar de que no hubo acuerdo, el PP siguió con su postura de abstenerse y no votar en contra del dictador.

Fue, como cabía esperar, un debate bronco. El PSOE, a última hora, incorporó al texto una enmienda de Unidos Podemos sobre la nulidad de las sentencias del franquismo. El portavoz socialista Ander Gil lamentó tras la votación la abstención «de los partidos de las derechas» para apuntar que «en cualquier país de Europa» se hubiera aprobado por unanimidad.

«En España aún existe una Fundación Francisco Franco que difunde los valores de una dictadura que lleva a sus espaldas un número de desapariciones y crímenes vergonzantes. Eso es impensable en otros países de Europa», defendió por su parte el senador del PSC Francesc Antich, ante la propuesta del PP de condenar también el comunismo.