Ni 30 segundos para la incineradora o el Impuesto de Patrimonio Olano repitió las palabras de hace cuatro años en lo que respecta a la «consolidación democrática» derivada del derecho a decidir ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 29 junio 2019, 08:36

Gipuzkoa siempre se ha caracterizado por sostener en el tiempo debates crispantes en torno a cuestiones sobre las que la sociedad no dudaba en mostrar su hastío. Hablamos, entre otros, de la gestión de residuos o el Impuesto sobre Patrimonio, dos temas que hace escasamente cuatro años formaron parte esencial del discurso de investidura de Markel Olano, pero que ayer apenas alcanzaron la categoría de apunte.

Olano no recurrió a la palabra incineradora hasta que en la ronda de réplica de la tarde le tocó responder a algunas dudas planteadas por los grupos de la oposición. «Hay estudios recientes que demuestran que la incineradora no supone una amenaza para la salud», espetó el candidato jeltzale a la reelección. Ahí se cerró el debate. Nada que ver con la crispación de hace cuatro años, cuando Gipuzkoa no contaba con un plan para la gestión de residuos ni instalaciones previstas tras detener EH Bildu el anterior proyecto. Ahora, con el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa a escasos meses de estar a punto gracias a la labor del diputado socialista de Medio Ambiente José Ignacio Asensio y con la basura entrando ya en las instalaciones de Zubieta, la discusión parece haberse disipado definitivamente.

Olano también marcó como objetivo para Gipuzkoa el elevar la tasa de reciclaje al 70% -actualmente ronda el 60%-, un planteamiento incluido en el último Pigrug con horizonte 2030.

LAS CLAVESVIOLENCIA MACHISTA La Diputación pondrá en marcha un nuevo centro para ayudar a mujeres víctimas de violencia TERRORISMO Olano abogó por «no olvidar» la violencia de ETA y convertirlo en «herramienta pedagógica» LENGUA PRIORITARIA Promocionar y fortalecer el euskera para que sea la lengua principal en todo el territorio

Y si la cuestión de la incineradora apenas generó debate, la fiscalidad, otrora arma arrojadiza por parte de unos que denunciaban que los otros solo diseñaban reformas para favorecer a los más ricos del territorio, tampoco provocó ningún desencuentro. El PNV en la anterior legislatura reformó el denominado Impuesto sobre la Riqueza diseñado por Bildu, recuperando el escudo fiscal. Pero lejos de fulminar el tributo, lo moduló, de forma que ese 1% de la población guipuzcoana sigue pagando ahora el Impuesto sobre el Patrimonio, aunque los 40 más ricos, gracias a la recuperación del escudo fiscal, pagan algo menos. No hubo debate sobre fiscalidad ni se habló de posibles modificaciones en otros tributos para favorecer a microempresas, emprendedores, jóvenes, familias numerosas o cualquier otro colectivo.

También se echó en falta más detalles sobre otras cuestiones, como qué pasará con la reforma de la ley de aportaciones, con el aeropuerto de Hondarribia, la tasa turística, la innovación en las empresas, la dificultad de los jóvenes para emanciparse y sus preocupaciones... Cuestiones que con toda probabilidad se irán tratando una vez el nuevo Ejecutivo eche a andar.

En lo que respecta a igualdad y a violencia de género, se señaló que la Diputación abrirá un nuevo centro de 30 plazas para ayudar a mujeres víctimas de violencia machista. Y en otra cuestión, la de la inmigración y la acogida, también se avanzó que se abrirá un nuevo centro para menores no acompañados. CEAR Euskadi ya anticipó recientemente que dicho local estará ubicado en Oñati.

Formación democrática

Sin embargo, Olano sí que repitió en varias ocasiones la necesidad de «una formación democrática» de la ciudadanía, sobre todo «para crear ciudadanos críticos que hagan frente al auge del populismo xenófobo».

Olano, abogó por mejorar el modelo integral de movilidad, dar un impulso a la cultura y al euskera, y «seguir fortaleciendo la cultura democrática para mejorar la convivencia».

Como hace cuatro años, el diputado general advirtió también que no se conseguirá la «normalización política» en Euskadi mientras no se pueda ejercer el derecho a decidir.

Y para concluir su discurso, se refirió también a las víctimas de la violencia y expuso que «lo sucedido» debe servir como «herramienta pedagógica» para la sociedad.