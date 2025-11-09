Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»

El presidente del Gobierno confía en la justicia en los causas abiertas contra su mujer y su hermano e insiste en que la verdad «acabará imponiéndose»

EP

Domingo, 9 de noviembre 2025, 11:14

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Órtiz, por presunta revelación de ... secretos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 Cientos de corredores de la Behobia - San Sebastián afectados por la avería de un tren del Topo en Errenteria
  3. 3 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  4. 4 La Behobia - San Sebastián 2025, en directo
  5. 5 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  6. 6 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  7. 7

    Vivienda proyecta 3.000 pisos en Auditz Akular y un polo tecnológico
  8. 8 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: «Igual no estaba conforme con su partido»
  9. 9

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  10. 10 Luci, la abuela que se prepara para la Behobia - San Sebastián: «Llevo todo el año preparando la carrera»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»

Sánchez reitera su confianza en la inocencia del fiscal general del Estado: «Tras lo escuchado y visto, más aún»