Sánchez pide «superar la dinámica de bloques» para acordar el nuevo estatus en Euskadi Pedro Sánchez en el Congreso este martes. / EFE El presidente del Gobierno ratifica a PNV y EH Bildu su intención de revisar la política penitenciaria MIGUEL VILLAMERIEL Martes, 17 julio 2018, 16:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho varios pronunciamientos relacionados con Euskadi en el debate sobre su programa de gobierno que se celebra este martes en el Congreso. Ante la petición del portavoz del PNV, Aitor Esteban, para que concrete «a qué está dispuesto el PSOE» en la reforma del autogobierno vasco, Sánchez ha explicado que se siente «cómodo» con el planteamiento que está teniendo al respecto el PSE y ha defendido «superar la dinámica de bloques» para lograr acuerdos plurales para renovar el autogobierno vasco. Respecto a la posibilidad de introducir cambios en la política penitenciaria, el presidente ha ratificado tanto al PNV como a EH Bildu su intención de revisar la política penitenciaria en relación con los presos de ETA, aunque ha garantizado que se hará con «el máximo respeto» a las víctimas del terrorismo.

Esteban (PNV) ha instado al jefe del Ejecutivo a «quitarse complejos» y «moverse» ante el acercamiento de presos de ETA a cárceles del País Vasco porque «es hora de hacer cosas para que mejore también la convivencia en Euskadi». Sánchez le ha respondido que ha sido bastante claro al respecto, en referencia a declaraciones anteriores en las que ya se mostró dispuesto a un cambio en la política penitenciaria una vez que ETA se ha disuelto. Incluso ha recordado al portavoz del PNV que esa posición ha provocado ya los reproches por parte del PP y de Ciudadanos. «Con el máximo respeto a las víctimas y a su memoria, el Gobierno está decidido a contribuir a normalizar la situación de los presos en el sentido que usted antes comentaba», ha respondido Sánchez.

También la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, ha aprovechado el debate para reclamar el acercamiento de presos y exigir a Sánchez que sea «claro» con el asunto, porque su Gobierno acaba de enviar a su grupo una respuesta parlamentaria en la que asegura que no tiene intención de hacer un listado de presos susceptibles de ser trasladados. «¿En que quedamos? ¿Van a actuar con la ley en la mano, van a acabar con la política de excepción, no sólo del alejamiento sino de progresión de grados, ¿sí o no?», ha preguntado. «Menos palabras y más hechos», ha reclamado la diputada de EH Bildu.

Reforma del autogobierno

Respecto a los trabajos para la reforma del Estatuto de Gernika que se están desarrollando en el Parlamento Vasco, Sánchez ha explicado que se siente «cómodo» con el planteamiento que defiende el PSE y con el que le trasladó el lehendakari, Iñigo Urkullu, en su reunión de finales de junio en la Moncloa, cuando le expresó el deseo del Gobierno Vasco de que el consenso sea lo más amplio posible. En ese sentido, el presidente del Gobierno ha defendido «superar la dinámica de bloques» y ha animado a «aprender de las lecciones del pasado». «Cuando se ha construido esa pluralidad entre nacionalistas y socialistas le ha ido muy bien al País Vasco y, en consecuencia, a España», ha asegurado Sánchez.

En su último turno, Esteban ha insistido en pedir a Sánchez que el PSE haga propuestas concretas porque, si no, existe el riesgo de que al final la reforma quede en agua de borrajas y no se pueda hacer nada. «Hace falta que todas las partes sean propositivas y estén dispuesta a mudar en alguna de sus proposiciones porque cuando no se hacen propuestas concretas y se remite todo a un cambio en la Constitución uno se está autoexcluyendo del debate», ha avisado Esteban.