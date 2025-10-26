Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sánchez, este domingo, junto al candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. EFE

Sánchez se lanza al ciclo electoral y calienta el aniversario de la dana

El presidente se reivindica frente al PP como baluarte del Estado de Bienestar y responsabiliza a Mazón y Feijóo de la tragedia en Valencia

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Pedro Sánchez dio este domingo el pistoletazo del PSOE al nuevo ciclo electoral que se abre a nivel autonómico. Castilla y León se convertirá ... el 15 de marzo la primera comunidad en ir a las urnas y están también en el aire adelantos en Aragón y Extremadura que podrían desembocar en una convocatoria para el mismo día que diese lugar a un «superdomingo» electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que deberán celebrarse a más tardar en 2027.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  3. 3 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  4. 4

    «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  5. 5 Andrey Arshavin, invitado de lujo en Anoeta para el Real Sociedad - Sevilla
  6. 6

    Obradores históricos bajan la persiana
  7. 7

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  8. 8

    Detenido un motorista en Errenteria tras intentar atropellar a un ertzaina
  9. 9

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  10. 10

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Sánchez se lanza al ciclo electoral y calienta el aniversario de la dana

Sánchez se lanza al ciclo electoral y calienta el aniversario de la dana