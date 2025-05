Sánchez se envuelve en la bandera de un gran consenso para superar la emergencia social

Alberto Surio Domingo, 19 de abril 2020, 07:42 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

Todos los guiones han saltado por los aires en estos cien primeros días de legislatura que se han cumplido esta semana. El mandato que ... comenzó con el conflicto soberanista de Cataluña en el epicentro ha cambiado bruscamente de paso con el seísmo del Covid-19. Con un Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos en minoría parlamentaria, su presidente, Pedro Sánchez, ha propuesto un pacto «para la reconstrucción económica y social» frente a la recesión que viene. No desembocará previsiblemente en la solemne escenografía de unos Pactos de La Moncloa, un envite con reminiscencias al papel del PCE en la Transición, con Santiago Carrillo como protagonista, que hace pocos días desconcertaba a Pablo Iglesias y suscitaba cierto debate interno en Unidas Podemos. Porque, de hecho, el papel de los comunistas en 1977 ha sido analizado de forma crítica por la actual cúpula de Podemos, en parte formada en las juventudes del PCE de los años 90. Está por ver en qué puede desembocar la oferta explicitada ayer por Sánchez. Si en un gran acuerdo entre las instituciones, que no parece nada fácil por la enorme desconfianza de la derecha, o en un próximo pacto presupuestario para 2021. No es poco en estos tiempos de discordia y fragilidad. Y, sobre todo, de una necesidad social que empieza a recorrer el país. Esta realidad angustiosa para decenas de miles de familias es un factor nuevo que puede presionar también a favor de un compromiso histórico.

Sánchez no es Adolfo Suárez pero aprovechó ayer su comparecencia pública para anunciar algunas medidas de «alivio» en el confinamiento y lanzar también un mensaje de claro calado político centrado en tres palabras-mantra: diálogo, consenso y unión. Arropado por las encuestas que apuntan el gran apoyo social a la idea de un pacto de país, reclamó un acuerdo «interinstitucional» en el que no solo situó a los partidos políticos y a los agentes económicos y sociales sino, también, al conjunto de las instituciones. Y en primera línea ubicó a las Comunidades Autónomas, a cuyos presidentes trasladará hoy este emplazamiento a favor del diálogo en la conferencia telemática prevista esta mañana, la sexta desde el inicio del confinamiento. No es fácil este terreno de juego, porque es consciente de que numerosos presidentes autonómicos se muestran muy críticos con la gestión unilateral del estado de alarma y las decisiones improvisadas del Mando Único. El presidente del Gobierno también resaltó la necesidad de implicar a todas las demás instituciones; las diputaciones, los cabildos y consells insulares, y citó expresamente a los ayuntamientos. De hecho, Sánchez anunció que se reunirá con la Federación Española de Municipios y Provincias para implicar a los entes locales en la superación de las consecuencias de la pandemia, una pieza que consideró «clave». Las claves Respaldo social Las encuestas apuntan un apoyo social abrumador a amplios acuerdos en esta coyuntura extrema

El mensaje La oferta de Sánchez de diálogo, consenso y unidad fuerza a la oposición a suavizar su discurso Sánchez se envuelve en la bandera del consenso y de la unidad mirando a Europa, donde quiere influir en la batalla que los países del Sur libran para mutualizar la deuda y emitir eurobonos, más allá de la puesta en marcha de un ambicioso plan de rescate para hacer frente a la alarma sanitaria, sin las condiciones draconianas que se fijaron para salir de la crisis económica de 2008, con los 'hombres de negro' de la Troika en la sala de espera. Pero la verdadera batalla de la negociación girará en torno a otros préstamos para la revitalización económica. Alemania, en ese sentido, se resiste a no fijar algunas condiciones para que los fondos europeos inyecten con rapidez dinero líquido en los estados más afectados por las consecuencias del Covid-19. Y España, con una dependencia estructural del turismo que ahora se ha descubierto como una fragilidad, es un territorio especialmente vulnerable que necesita solidaridad a raudales. La salud, lo primero. Sánchez lo sabe y por eso parece dispuesto a dar junto a su socio de coalición una batalla política en toda regla. Y por eso recurre a una idea mito, el consenso, santo y seña de la Transición española mitificada e idealizada, pero que en buena medida fue el reflejo de la relación de fuerzas del momento. Envuelto en esa bandera, el jefe del Gobierno puso como prioridad de lo que sería un futuro pacto el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, cuya solvencia defendió durante esta emergencia sanitaria. Sánchez también se refirió a la necesaria reconstrucción del tejido económico, muy afectado por los efectos de la epidemia, sobre todo por las secuelas en la destrucción del empleo y en los daños que han sufrido las pequeñas y medianas empresas, además de los trabajadores autónomos. Su discurso intenta amortiguar el frente de críticas que la gestión de la crisis ha precipitado en las últimas semanas. Ante la ofensiva frente a la coalición PSOE-Unidas Podemos, la 'biblia' del pacto. El termómetro del CIS. La oferta de Sánchez, ciertamente, puede complicar aparentemente el terreno de juego a quienes no están dispuestos a «echar una mano» y a «remar juntos» en una coyuntura tan extrema. Esos son los datos que se recogen en las encuestas del CIS. Un termómetro a tener en cuenta en un momento en el que el confinamiento comienza a provocar ya un serio desgaste en la paciencia ciudadana. La disposición a negociar un acuerdo por parte de Ciudadanos constituye una novedad en este inédito escenario, eleva la presión al PP para que participe en este diálogo y reduce el nivel de dependencia respecto a ERC, que es, hasta ahora, la llave maestra de la legislatura. Los soberanistas catalanes, y los vascos también, están preocupados por el giro neocentralista que, a su juicio, ha provocado el estado de alarma. Ahora bien, los partidos que hicieron posible la investidura de Sánchez, por activa o por pasiva, no quieren que el Gobierno 'progresista' de coalición caiga. Mientras tanto, surgen por doquier frentes de presión. La fatiga hace mella y la situación es movediza, una incógnita, aunque las encuestas del CIS no muestren aparentes vuelcos. El problema es quién puede capitalizar la resaca de frustración que se avecina.

