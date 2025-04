Sánchez: «Debemos empezar ya la desescalada de la tensión política»

María Eugenia Alonso Madrid Domingo, 12 de abril 2020, 16:04 | Actualizado 22:17h. Comenta Compartir

La Semana Santa llega a su fin y con ella la «hibernación» de la economía. Este lunes vuelve la actividad a las compañías y fábricas que no fueron consideradas como esenciales en el decreto aprobado el pasado 29 de marzo, pero España seguirá confinada, al menos, dos semanas más. La inminente vuelta al trabajo, que está generando discrepancias dentro del Gobierno de coalición y que tampoco comparten algunos presidentes autonómicos, inquieta y mucho a Pedro Sánchez.

El jefe del Ejecutivo insistió en que la reanudación del trabajo no esencial no conlleva una desescalada en la emergencia sanitaria, aunque confía en que sí lleve aparejada una rebaja de la tensión política. Los desencuentros entre el Gobierno y la oposición por la crisis del Covid-19 han subido de decibelios en los últimos días. Por ello, Sánchez hizo un llamamiento a todas las formaciones en general y al PP, en particular, para que cesen las críticas y remen todos en una misma dirección. «Debemos empezar ya la desescalada de la tensión política», reclamó.

En una comparecencia en la Moncloa tras su reunión telemática con los presidentes autonómicos, el jefe del Ejecutivo contrapuso los aplausos de los balcones con «el espectáculo de los políticos peleándose». Después del pleno bronco del pasado jueves en el Congreso, Sánchez urgió a todas las fuerzas políticas a dejar atrás «el lenguaje grueso y los ataques» y prometió que de su boca no saldrá más «ni un reproche ni un desplante».

El presidente ya mira a lo que vendrá después de la crisis sanitaria, a lo que ha llamado la «posguerra» en la lucha contra el coronavirus. Un escenario para el que planteó unos nuevos Pactos de la Moncloa. Unos acuerdos de «reconstrucción» que permitan preparar al país para las consecuencias sociales que tendrá el parón en la economía y que «solo alcanzarán plenamente sus objetivos con la participación de todos los partidos». «También del principal partido de la oposición, un partido –destacó el líder socialista– que ha gobernado España hasta en cuatro legislaturas y que gobierna en varias comunidades de gran peso».

Sánchez subrayó que esta «guerra» contra la Covid-19 no distingue de territorios ni de color político, por lo que la respuesta «debe ser común, unida». El presidente recordó que ya en el pasado PP y PSOE aunaron fuerzas para sellar el Pacto Antiterrorista o el Pacto de Toledo para la sostenibilidad de las pensiones y puso como ejemplo a seguir el «espíritu de unidad alcanzado en Europa».

Esta unidad se buscará durante los próximos días en la ronda de contactos que quiere celebrar la próxima semana, o al menos antes de que concluya, según apuntó, con todos los partidos políticos y agentes sociales. «La mejor noticia que podrían recibir los españoles al salir de sus casas –insistió– es saber que sus representantes políticos han sido capaces de superar sus diferencias y diseñar juntos un gran plan de reconstrucción para volver a poner en marcha el país». Sin embargo, por el momento, no cuenta con el apoyo de los populares, que consideran la propuesta un «señuelo».

Volver a endurecer el confinamiento

Ante las críticas por no haber prolongado el decreto de hibernación económica, Sánchez aseguró que la decisión cuenta con el aval de los expertos. El crecimiento de los contagios era del 38% cuando se declaró el estado de alarma, mientras que ahora se sitúa en el 3%. Pese a la mejoría de los datos la desescalada de las medidas excepcionales comenzarán «como pronto» en dos semanas y será «progresiva y cautelosa».

Pero tampoco se descarta que haya que mantener la actual situación por más tiempo o incluso volver a endurecer las restricciones si la evolución de la pandemia no sigue los marcadores que contemplan los expertos. «Las cifras nos guiarán en la desescalada», zanjó.