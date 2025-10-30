Sánchez no cierra la puerta a que la 'fontanera' trabajara para Ferraz: «No, que me conste»

«¿Organizó la señora Leire Díez algún tipo de encargo para el Partido Socialista?», le preguntó directamente el senador Gorka Elejabarrieta, de Bildu, a Pedro ... Sánchez, sobre la conocida como 'fontanera' de Ferraz. La respuesta del presidente, sin embargo, no fue, ni mucho menos taxativa: «Mire señoría, que me conste a mí, desde luego que no». «Que me conste a mí», repitió Sánchez, «desde luego que no».

El jefe del Ejecutivo, a la vista de sus cautelas en la comisión de investigación del Senado, se quedó muy lejos de poner la mano sobre el fuego por Santos Cerdán, su secretario de Organización hasta el pasado junio y a quien los investigadores sitúan como instigador de las maniobras de Díez para tratar de torpedear las investigaciones que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez, al Gobierno y al PSOE e intentar descreditar el trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El líder socialista explicó en la comisión de investigación del 'caso Koldo' que el PSOE puso «inmediatamente en manos de la Fiscalía», el pendrive que Leire Díez entregó la pasada primavera a Santos Cerdán antes de que éste fuera encarcelado.

«Veremos el recorrido (judicial) que tiene (el contenido de esa memoria)», dijo Pedro Sánchez, quien aseguró que no tenía «información» sobre el contenido de ese pendrive, si bien recordó que se ha «rumoreado» que ese dispositivo incluye datos sobre al «espionaje al que fui sometido, junto a mi familia, cuando fui elegido secretario del PSOE». Según diferentes medios, en esa memoria habría informaciones sobre la investigación parapolicial del comisario José Villarejo sobre las saunas del suegro de Sánchez, Sabiniano Gómez.