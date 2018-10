Sánchez acelera la negociación con el PNV para amarrar su apoyo a los Presupuestos El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, conversa con la ministra Meritxell Batet en un receso del pleno de ayer en el Congreso. / EFE El Ministerio de Hacienda llama al portavoz jeltzale en el Congreso para iniciar los contactos | El Gobierno quiere sumar a los nacionalistas a su pacto inicial con Podemos antes de buscar el respaldo de los sobenistas catalanes MIGUEL VILLAMERIEL SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:41

El Gobierno de Pedro Sánchez no ha tardado ni 48 horas en cumplir su promesa de iniciar «de inmediato» la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con el PNV. Aquel anuncio lo realizó el pasado lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ayer mismo su gabinete se puso en contacto con el portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, para proponerle una primera reunión para estudiar el proyecto de Presupuestos. La semana pasada, el presidente del Gobierno no parecía tener prisa por abrir la negociación del pacto presupuestario que suscribió con Podemos al resto de los partidos que apoyaron la moción de censura que le llevó a La Moncloa, y en un corrillo con periodistas llegó a posponer hasta finales de noviembre la apertura de las negociaciones en el Congreso, pero en los últimos días ha dado un giro que le ha llevado a acelerar el paso para amarrar cuanto antes el apoyo del PNV. Si lo consiguen, calculan en el Ejecutivo central, se incrementaría la presión sobre los soberanistas catalanes (ERC y PDeCAT), que tendrían que cargar con la responsabilidad de tumbar unas cuentas con importantes incrementos en el gasto social.

El PNV estaba cómodo con la estrategia inicial de Sánchez de dilatar los tiempos negociadores, porque así podía asegurarse el visto bueno de Bruselas al pacto PSOE-Podemos y valorar también la predisposición de los soberanistas catalanes a respaldar las cuentas antes de comprometer su apoyo, pero no ha puesto objeciones a la oferta del Gobierno para empezar a hablar cuanto antes. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, ya avanzó el lunes que el PNV pondrá «fácil» el acuerdo presupuestario al Ejecutivo de Sánchez, aunque al mismo tiempo advirtió que el respaldo de sus cinco diputados no saldrá «gratis». La ejecutiva jeltzale guarda con celo las reivindicaciones que planteará al Gobierno para apoyar los Presupuestos, pero adelanta que exigirá el cumplimiento de todos los compromisos cerrados con el Ejecutivo de Rajoy que aún no se han materializado, y añadirá nuevas aportaciones para el desarrollo de lo que denominan como «agenda vasca».

El portavoz jeltzale en el Congreso, Aitor Esteban, recibió ayer por la mañana una llamada del Ministerio de Hacienda en la que se le trasladó la intención del Gobierno de abrir las conversaciones con el PNV en cuanto sea posible, después del primer pacto presupuestario firmado la semana pasada con Podemos. Fuentes jeltzales confirmaron la llamada a Esteban, aunque señalaron que, a partir de ahora, llevarán los contactos «en el marco de la discreción», por lo que no quisieron desvelar si próximamente celebrarán una primera reunión con el Ejecutivo de Sánchez.

Desde el Ministerio de Hacienda también anunciaron que se han abierto los contactos con el PNV para tratar los Presupuestos, aunque se refugiaron en la «discreción» para no hacer públicos todos los movimientos que se vayan dando en los próximos días. Fuentes del Ministerio que dirige María Jesús Montero señalaron que esa estrategia funcionó con Podemos, «a pesar de que ellos en un primer momento preferían hacer públicas todas las negociaciones, pero luego vieron que era mejor avanzar con discreción y así se cerró un acuerdo».

El proyecto, en diciembre

La ministra de Hacienda no ha tenido dudas a la hora de llamar en primer lugar al PNV para negociar el acuerdo presupuestario alcanzado con Podemos. María Jesús Montero ha dejado claro esta semana que el partido jeltzale es el que «mas sintonizador» se ha mostrado hasta el momento ante la posibilidad de apoyar las cuentas de Sánchez para dar continuidad a la legislatura. La previsión del Gobierno es que un hipotético acuerdo con el PNV eleve la presión sobre los partidos soberanistas catalanes, que también son imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Montero anunció ayer que el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de Presupuestos el último fin de semana de noviembre o el primero de diciembre. En todo caso, lo llevará al Congreso después del puente del 6 y 8 de diciembre para comenzar su tramitación. La idea del Gobierno es que puedan aprobarse en febrero o a más tardar en marzo.