San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas
El Ayuntamiento inicia un nuevo intento de retirada de otros seis símbolos existentes en fachadas de edificios de Amara, Gros, El Antiguo y Bidebieta
A. González Egaña y Javier Bienzobas (Gráficos)
San Sebastián
Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:29
El Ayuntamiento de San Sebastián, a través del área de Derechos Humanos, liderada en la actualidad por Iñigo García, responsable de la concejalía de Diversidad, ... Inclusión y Medio Ambiente, ha retirado 13 placas con simbología franquista de fachadas de edificios de viviendas privadas, de un total de 19 identificadas desde 2013. En la mayoría de ellas aparecía representado el icono del yugo y las flechas, utilizado por la dictadura franquista y la Falange Española, junto a la identificación del inmueble con las siglas INV, en alusión al Instituto Nacional de la Vivienda. Los inmuebles aludidos son construcciones de las décadas de los 40 y 50, y en un caso de los 60, ubicadas en los barrios de Amara, El Antiguo, Altza, Egia, Intxaurrondo, Centro y Gros.
Esta iniciativa de eliminación de estos elementos franquistas se ha venido desarrollando en los últimos diez años con la renovación del 'Catálogo de Simbología Franquista en Edificios Privados de Donostia' en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. A día de hoy se han retirado 13 de las 16 placas que había identificadas. Quedan otras tres por eliminar en Amara, Gros y El Antiguo. Y en estos últimos meses, además, se ha comunicado la existencia de tres más, dos en Bidebieta y otra en Amara.
Localización de las placas
Placa eliminada
Placa no eliminada
16
1
Bidebieta
Gros
17
10
1
5
18
11
12
Egia
Centro
Intxaurrondo
13
8
14
Altza
15
9
2, 3 y 4
Antiguo
7
19
6
Amara Berri
ANTIGUO
8
9
8
C/ Escolta Real, nº 56
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954. Renta limitada
9
C/ Escolta Real, nº 56
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954
CENTRO
5
5
Avda. de la Libertad, nº 18
TEXTO DE LA PLACA:
A la esclarecida donostiarra Laura Brunet viuda de García de Noblejas. Madre española ejemplar que ofrendó a la patria la vida de cinco de sus hijos. La ciudad de San Sebastián honrada por el acuerdo del consejo provincial del Movimiento le dedica esta lápida en la casa que habitó muchos años de su vida.
Octubre de 1962
AMARA - BERRI
14
15
4
3
2
7
19
6
2
Avda. Sancho el Sabio, nº 33
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada
3
Avda. Sancho el Sabio, nº 31
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada
4
Avda. Sancho el Sabio, nº 29
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada
6
Avda de Madrid, nº 21
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada
7
Avda de Isabel II, nº 6
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley de 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada
14
Avda. Sancho el Sabio, nº 5
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada.
15
Avda. Sancho el Sabio, nº 13
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954
19
Avda de Carlos I, nº 10
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1952
GROS - EGIA
16
GROS
1
EGIA
10
1
Calle Rentería, nº 13
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley de 27 de noviembre de 1953, y es de renta limitada
10
C/ Aldapabide, nº 9
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954
16
C/ Zabaleta, nº 59
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada
INTXAURRONDO - BIDEBIETA
BIDEBIETA
17
18
11
INTXAURRONDO
11
Paseo de Zubiaurre, nº 65
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada
17
Paseo de los Olmos, nº 1
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954
18
Paseo de los Olmos, nº 2
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954
ALTZA
12
13
12
Grupo Arriberri, nº 11
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954
13
Grupo Arriberri, nº 14
TEXTO DE LA PLACA:
Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954
GRÁFICO:
F.J. BIENZOBAS
Siguiendo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que ordena a las administraciones públicas la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, el Ayuntamiento da inicio a un nuevo intento de retirada de los símbolos del franquismo adosados a edificios privados con proyección en espacios públicos, aún existentes. El Ayuntamiento informará por carta a los vecinos.
La mayoría de los elementos eliminados hasta ahora eran grandes placas de la Obra Sindical de la Vivienda y similares, salvo la que se hallaba en la avenida de la Libertad número 18, domicilio de la donostiarra Laura Brunet viuda de García de Noblejas, que, según rezaba en la placa, era «madre española ejemplar que ofrendó a la patria la vida de cinco de sus hijos» y a la que San Sebastián colocó «la lápida honrada por el acuerdo del consejo provincial del Movimiento». De las trece placas retiradas, seis se hallaban en Amara, –cuatro en la calle Sancho el Sabio y otras dos en Avenida de Madrid e Isabel II–, dos en el Grupo Arriberri de Altza, la mencionada en la Avenida de la Libertad, y tres más en la calle Aldapabide de Egia, en Paseo Zubiaurre de Intxaurrondo y en Zabaleta de Gros.
