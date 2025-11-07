Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen de una placa franquista todavía existente en la Avenida Carlos I de Amara, en Donostia. Iñigo Royo

San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas

El Ayuntamiento inicia un nuevo intento de retirada de otros seis símbolos existentes en fachadas de edificios de Amara, Gros, El Antiguo y Bidebieta

A. González Egaña
Javier Bienzobas (Gráficos)

A. González Egaña y Javier Bienzobas (Gráficos)

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:29

Comenta

El Ayuntamiento de San Sebastián, a través del área de Derechos Humanos, liderada en la actualidad por Iñigo García, responsable de la concejalía de Diversidad, ... Inclusión y Medio Ambiente, ha retirado 13 placas con simbología franquista de fachadas de edificios de viviendas privadas, de un total de 19 identificadas desde 2013. En la mayoría de ellas aparecía representado el icono del yugo y las flechas, utilizado por la dictadura franquista y la Falange Española, junto a la identificación del inmueble con las siglas INV, en alusión al Instituto Nacional de la Vivienda. Los inmuebles aludidos son construcciones de las décadas de los 40 y 50, y en un caso de los 60, ubicadas en los barrios de Amara, El Antiguo, Altza, Egia, Intxaurrondo, Centro y Gros.

