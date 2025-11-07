San Sebastián retira 13 placas franquistas de viviendas privadas

El Ayuntamiento de San Sebastián, a través del área de Derechos Humanos, liderada en la actualidad por Iñigo García, responsable de la concejalía de Diversidad, ... Inclusión y Medio Ambiente, ha retirado 13 placas con simbología franquista de fachadas de edificios de viviendas privadas, de un total de 19 identificadas desde 2013. En la mayoría de ellas aparecía representado el icono del yugo y las flechas, utilizado por la dictadura franquista y la Falange Española, junto a la identificación del inmueble con las siglas INV, en alusión al Instituto Nacional de la Vivienda. Los inmuebles aludidos son construcciones de las décadas de los 40 y 50, y en un caso de los 60, ubicadas en los barrios de Amara, El Antiguo, Altza, Egia, Intxaurrondo, Centro y Gros.

Esta iniciativa de eliminación de estos elementos franquistas se ha venido desarrollando en los últimos diez años con la renovación del 'Catálogo de Simbología Franquista en Edificios Privados de Donostia' en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. A día de hoy se han retirado 13 de las 16 placas que había identificadas. Quedan otras tres por eliminar en Amara, Gros y El Antiguo. Y en estos últimos meses, además, se ha comunicado la existencia de tres más, dos en Bidebieta y otra en Amara.

Localización de las placas Placa eliminada Placa no eliminada 16 1 Bidebieta Gros 17 10 1 5 18 11 12 Egia Centro Intxaurrondo 13 8 14 Altza 15 9 2, 3 y 4 Antiguo 7 19 6 Amara Berri ANTIGUO 8 9 8 C/ Escolta Real, nº 56 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954. Renta limitada 9 C/ Escolta Real, nº 56 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954 CENTRO 5 5 Avda. de la Libertad, nº 18 TEXTO DE LA PLACA: A la esclarecida donostiarra Laura Brunet viuda de García de Noblejas. Madre española ejemplar que ofrendó a la patria la vida de cinco de sus hijos. La ciudad de San Sebastián honrada por el acuerdo del consejo provincial del Movimiento le dedica esta lápida en la casa que habitó muchos años de su vida. Octubre de 1962 AMARA - BERRI 14 15 4 3 2 7 19 6 2 Avda. Sancho el Sabio, nº 33 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada 3 Avda. Sancho el Sabio, nº 31 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada 4 Avda. Sancho el Sabio, nº 29 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley del 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada 6 Avda de Madrid, nº 21 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada 7 Avda de Isabel II, nº 6 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley de 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada 14 Avda. Sancho el Sabio, nº 5 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada. 15 Avda. Sancho el Sabio, nº 13 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954 19 Avda de Carlos I, nº 10 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1952 GROS - EGIA 16 GROS 1 EGIA 10 1 Calle Rentería, nº 13 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios del decreto-ley de 27 de noviembre de 1953, y es de renta limitada 10 C/ Aldapabide, nº 9 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954 16 C/ Zabaleta, nº 59 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 19 de Noviembre de 1948 y es de renta limitada INTXAURRONDO - BIDEBIETA BIDEBIETA 17 18 11 INTXAURRONDO 11 Paseo de Zubiaurre, nº 65 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de Trabajo. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 27 de Noviembre de 1953 y es de renta limitada 17 Paseo de los Olmos, nº 1 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954 18 Paseo de los Olmos, nº 2 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954 ALTZA 12 13 12 Grupo Arriberri, nº 11 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954 13 Grupo Arriberri, nº 14 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 15 de Julio de 1954 GRÁFICO: F.J. BIENZOBAS Localización de las placas Placa eliminada Placa no eliminada 16 1 Bidebieta Gros 1 17 10 5 18 11 12 Egia Centro Intxaurrondo 13 Altza 8 14 15 9 2, 3 y 4 Antiguo 7 19 6 Amara Berri ANTIGUO 8 9 8 C/ Escolta Real, nº 56 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954. Renta limitada 9 C/ Escolta Real, nº 56 TEXTO DE LA PLACA: Ministerio de la Vivienda. Esta casa goza de los beneficios de la Ley de 15 de Julio de 1954 CENTRO 5 5 Avda. de la Libertad, nº 18 TEXTO DE LA PLACA: A la esclarecida donostiarra Laura Brunet viuda de García de Noblejas. Madre española ejemplar que ofrendó a la patria la vida de cinco de sus hijos. La ciudad de San Sebastián honrada por el acuerdo del consejo provincial del Movimiento le dedica esta lápida en la casa que habitó muchos años de su vida. Siguiendo la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que ordena a las administraciones públicas la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, el Ayuntamiento da inicio a un nuevo intento de retirada de los símbolos del franquismo adosados a edificios privados con proyección en espacios públicos, aún existentes. El Ayuntamiento informará por carta a los vecinos.

La mayoría de los elementos eliminados hasta ahora eran grandes placas de la Obra Sindical de la Vivienda y similares, salvo la que se hallaba en la avenida de la Libertad número 18, domicilio de la donostiarra Laura Brunet viuda de García de Noblejas, que, según rezaba en la placa, era «madre española ejemplar que ofrendó a la patria la vida de cinco de sus hijos» y a la que San Sebastián colocó «la lápida honrada por el acuerdo del consejo provincial del Movimiento». De las trece placas retiradas, seis se hallaban en Amara, –cuatro en la calle Sancho el Sabio y otras dos en Avenida de Madrid e Isabel II–, dos en el Grupo Arriberri de Altza, la mencionada en la Avenida de la Libertad, y tres más en la calle Aldapabide de Egia, en Paseo Zubiaurre de Intxaurrondo y en Zabaleta de Gros.