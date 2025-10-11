Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El lehendakari, Imanol Pradales, saluda a la consejera socialista María Jesús San José. Igor Martín

San José pide «seguridad jurídica» para sancionar los carteles de etarras

El PP afea a la consejera socialista que se comprometiese con las víctimas y no haya dado «ningún paso» para evitar las fotos de presos

Jesús J. Hernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

No hay avances. Esa es la crítica principal que lanzó ayer la parlamentaria del PP Laura Garrido a la consejera María Jesús San José a ... propósito del régimen sancionador por la colocación de carteles de etarras «que prometió y que las víctimas están esperando». La responsable socialista explicó que «hace falta un mínimo de seguridad jurídica» antes de dar nuevos pasos, mientras los populares le afean que «se comprometió pero no ha hecho nada» para avanzar en esa modificación legislativa.

