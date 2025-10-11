San José pide «seguridad jurídica» para sancionar los carteles de etarras

No hay avances. Esa es la crítica principal que lanzó ayer la parlamentaria del PP Laura Garrido a la consejera María Jesús San José a ... propósito del régimen sancionador por la colocación de carteles de etarras «que prometió y que las víctimas están esperando». La responsable socialista explicó que «hace falta un mínimo de seguridad jurídica» antes de dar nuevos pasos, mientras los populares le afean que «se comprometió pero no ha hecho nada» para avanzar en esa modificación legislativa.

Fue durante un Consejo de Participación de las Víctimas celebrado en febrero cuando la consejera San José dijo que emprendería «una reforma legal acotada», una modificación relativamente simple, de la Ley 4/2008 de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo para incluir ese régimen sancionador en los casos de exaltación de victimarios en el espacio público. «No es admisible éticamente que la imagen de los victimarios y los símbolos que les representan ocupen el espacio público. No se trata solo de una actitud pasiva sino de no ensalzar los crímenes cometidos y a sus autores», aseguró.

Garrido censuró ayer durante la sesión de control en el Parlamento Vasco que «hay una injusticia» porque la Ley de Memoria Histórica, aprobada en la Cámara vasca en 2023, sí prevé un régimen sancionador y, por tanto, las víctimas del franquismo sí están protegidas de esta forma de «revictimización».

El problema es que cuando el área de San José ha hecho una aproximación a los expertos jurídicos, el asunto no se antoja tan claro. La consejera ya avanzó en una entrevista en este periódico en julio que la jurisprudencia «en el Supremo y en Europa» planteaba una posible colisión de derechos. «El derecho a la libertad de expresión y el de las víctimas». En el Parlamento Vasco recalcó que «no podemos arriesgarnos» a dar falsas expectativas y «banalizar con algo tan serio». Por eso reclamó «estudiar las competencias y ver vías que no afecten a la libertad de expresión y reunión. Eso es lo que estamos haciendo».

Petición de Covite

Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, explicó que «ese régimen sancionador retoma un tema importante que dejó colgado el PNV en 2022 por falta de voluntad política cuando todos los informes eran favorables». A su juicio, es una cuestión importante que haya sanciones «para quien organice una carrera con fotos de los asesinos o para quien les homenajee en la vía pública». El observatorio de Covite cifra cada año este tipo de exaltaciones. En 2024 detectó 421 actos de apoyo a ETA, un 10% menos que en el ejercicio anterior, con 466.