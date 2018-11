Ramón Rabanera: «El día que salí elegido diputado general, hice mi testamento» Dos horas al día. Rabanera aprovecha ahora su tiempo libre caminando todas las mañanas. / IGOR MARTÍN Exdiputado general de Álava AINHOA MUÑOZ Lunes, 5 noviembre 2018, 06:38

El mismo día que Ramón Rabanera salió elegido diputado general de Álava, se fue acompañado de su mujer directo a hacer su testamento. La amenaza de ETA venía cebándose desde hacía años con las academias de enseñanza que tenía en Vitoria -se las llegaron a quemar hasta en ocho ocasiones-, pero coger la batuta foral con las siglas del PP sobre su espalda hizo que la organización terrorista le pusiese, aun más si cabía, en su diana. A partir de aquel momento, Rabanera, un hombre caracterizado por su talante conciliador y dialogante, por su perfil moderado, se enfrentó a la barbarie etarra con la bandera de la libertad bajo el brazo y con la convicción de que su sitio estaba en Euskadi. «Cuando dejé la Diputación, tuve la tentación de marcharme a vivir a Madrid. Pero un día, hablando con mi mujer y mis hijos les dije: 'de aquí no me voy, quiero a esta tierra, me siento alavés, vasco y español. Estos tíos no me van a echar de mi casa'». Y así fue.

A lo largo de su carrera política, Ramón Rabanera salió ileso de dos intentos de atentado con coche bomba de ETA. Dieciocho años bajo la protección de escoltas describen el resto de su historia.

Un joven Rabanera de 23 años llegó a la política pegando carteles y atraído por las ideas de Manuel Fraga. El mismo con el que, tiempo después, discrepó hasta el punto de dejar por un tiempo sus quehaceres públicos. En 1986 fue elegido diputado y estuvo trabajando tres años en Madrid. Pero los «roces» con su entonces jefe le hicieron dar un paso a un lado y dedicar su vida a la enseñanza, a sus academias. «Yo consideraba que la política que hacía Alianza Popular en el País Vasco no era la más adecuada. La dependencia de Madrid, esa falta de autonomía en la toma de decisiones en el País Vasco... Era un poco el 'ordeno y mando' y eso a mí no me gustaba», describe.

«Siempre defendí las singularidades como el Concierto, incluso delante de los míos»

Fue el entonces presidente del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, quien a principios de los 90 le llamó para convencerle de volver. Y volvió. Regresó al tablero político vasco como juntero en Álava para después convertirse en presidente del PP en el mismo territorio hasta que en 1999 se puso al frente de la lista de los populares para hacerse con la Diputación. «¿Quién iba a creer que yo iba a serlo? Dentro del mundo nacionalista me decían 'Rabanera el breve', porque pensaban que iba a durar poco». Y sonríe. Ocho años consecutivos en el cargo le han convertido en el primer político que ha repetido como diputado general en Álava. Y no precisamente porque le apoyaran los partidos de la oposición. Rabanera tuvo que hacer frente a varias mociones de censura promovidas por el PNV, EA y Ezker Batua, y pudo sortearlas todas «gracias» al respaldo que obtuvo en las filas del PSE-EE.

El momento «más duro»

Rabanera echa la vista atrás y recuerda aquellas dos legislaturas como la época de su carrera «más satisfactoria». «Siento satisfacción porque creo que mi actuación dejó buen sabor de boca a la mayoría de ciudadanos alaveses». «No he sido un político brillante, no he sido ningún fenómeno y nunca me creí un tipo importante, pero sí era cercano. Me gustaba estar con la gente y eso creo que me lo agradecieron», recuerda.

Él se justifica y dice haber intentado ser el diputado general de todos los alaveses, de todos «menos de los violentos». Y es que a lo largo de esos ocho años también hubo claroscuros. Momentos terribles que se le han quedado grabados en la retina, como el asesinato de Fernando Buesa, su «peor momento». «Cuando le asesinaron yo estaba en casa y lo recuerdo con horror. Mi casa está cerca y oí la explosión. Ni siquiera esperé a mis escoltas y me fui directamente a la sede del PSE para darles un abrazo. Fue, sin duda, el momento más duro», se duele. Sin embargo, jamás dejó que el miedo pudiera con él. «Miedo tengo al avión», manifiesta. Y el apoyo de su familia, además, supuso siempre un espaldarazo: «Jamás me hicieron ningún requerimiento de que dejara la política, que dejara de defender lo que creía».

Ficha Biografía Nació el 9 de mayo de 1948 en Vitoria. 1986-1989 Diputado del PP en el Congreso por Álava. 1991-1999 Procurador del PP en las Juntas Generales de Álava. 1993-1999 Senador del PP. 1999-2007 Diputado general de Álava. 2011-2012 Procurador del PP en las Juntas Generales de Álava. 2008-2011 Secretario cuarto del Senado. 2011-2016 Secretario segundo del Senado.

Su etapa como diputado general estuvo marcada también por el Pacto de Lizarra y el plan Ibarretxe. Dos acontecimientos que pusieron en más de un apuro a Rabanera. Aunque su actitud positiva también le hace sacar un lado bueno de todo aquello. «Me lo pusieron muy difícil, pero también me dieron un protagonismo mayor. Yo era el cargo institucional no nacionalista más importante del País Vasco e Ibarretxe me hacía salir todos los días en la televisión. Así que no me puedo quejar de ello», dice entre risas.

Su rechazo a la independencia de Euskadi no le hacía, sin embargo, dejar de defender los fueros y las «singularidades» vascas como el Concierto Económico y el Cupo. «Siempre lo he defendido, incluso delante de los míos», dice.

Después de tres décadas, Rabanera dijo adiós a la política en enero de 2016 siendo senador. Media vida dedicada al servicio público que le privó de «muchas cosas». Por eso hoy dice vivir una vida «más relajada». Pasea, disfruta de sus tres hijos y de sus nietos, se entretiene cocinando y viendo pelota en la televisión. Todo ello sin dejar de mirar de reojo la actualidad política. «No puedo apartarme de la preocupación que tengo por el futuro. Y veo una situación muy difícil y complicada...».