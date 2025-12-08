Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jaume Clotet recibió en 2024 el Josep Pla por 'La hermandad del ángel caído', al que ha seguido 'La calavera del apóstol'. EFE

Jaume Clotet

«La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»

Autor ahora de novelas de éxito, el exjefe de Comunicación del Govern con Puigdemont augura que el 'procés', «pendular», revivirá

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:04

Comenta

icen de él que es el 'Dan Brown catalán'. Jaume Clotet (Barcelona, 1974), periodista e historiador, amplía ahora sus horizontes como escritor de ficción, tras ... conquistar a los lectores de su tierra, con las ediciones en castellano de 'La hermandad del ángel caído' –premio Josep Pla 2024– y 'La calavera del apóstol'. Antes, en la vida del 'procés', fue el director de Comunicación de la Generalitat. Así que la literatura da pie a hablar de política. O al revés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un surfista de 28 años en San Juan de Luz
  2. 2

    Los expertos opinan sobre el pulso entre Ernai y GKS
  3. 3

    «¿Te subirías a un avión sabiendo que el piloto no ha dormido en 22 horas?»
  4. 4

    Pongamos que hablo del donostiarra Joaquín
  5. 5 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  6. 6 La conexión de Lando Norris con Gipuzkoa: su novia Magui Corceiro
  7. 7

    El número de vascos que reducen su jornada para poder conciliar se duplica en cuatro años
  8. 8 Cazan al ladrón que robó la exclusiva bicicleta del piloto Jorge Martín, valorada en 20.000 euros
  9. 9

    «Como dirigente socialista, me avergüenza el GAL»
  10. 10

    «El fútbol es la excusa para pasar el puente en Donostia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»

«La ruptura se puede arreglar, aunque Junts tiene descontado que Sánchez es un caradura»