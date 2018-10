Rumí inaugurará la exposición 'Bestea naiz' en Donostia Lunes, 15 octubre 2018, 06:36

Con la mirada puesta en la migración, el departamento foral de Cultura que dirige Denis Itxaso inaugurará este jueves en el centro cultural Koldo Mitxelena de San Sebastián la exposición de arte contemporáneo que tendrá como base el problema de la migración. Bajo el título 'Bestea naiz. El otro soy yo. The other is me', la apertura contará con la presencia de la secretaria de Estado de Migraciones, la socialista Consuelo Rumí. La muestra, comisariada por Alicia Chillida, se podrá visitar desde este viernes y hasta el 12 de enero.