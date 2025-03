Rosa Martínez abandona Podemos Euskadi tras perder las primarias para candidata a lehendakari La excoordinadora de Elkarrekin Podemos en la Cámara vasca afirma que «no tiene sentido estar donde no te quieren»

A. González Egaña San Sebastián Lunes, 9 de marzo 2020, 07:54

Rosa Martínez, la derrotada en las primarias de Podemos Euskadi para elegir candidata a lehendakari, deja la «política partidista». Dice adiós al partido porque, según asegura, «en el Podemos de Miren Gorrotxategi no tengo espacio y no tiene sentido estar en lugares donde no te quieren». Martínez hizo este anuncio ayer en una entrevista publicada en eldiario.es en la que admite que ha sido una campaña interna «dura» y que se ha convertido en un plebiscito contra la anterior dirección encabezada por Lander Martínez.

Rosa Martínez llegó de Equo, formación que colideró y por la que fue diputada en el Congreso. En esta legislatura en Euskadi ha sido coordinadora del grupo parlamentario de Elkarrekin Podemos y una de las artífices del acuerdo presupuestario con el Gobierno de PNV y PSE-EE.

Asegura que la hoy candidata a la Lehendakaritza, Miren Gorrotxategi, no tiene «proyecto» para Euskadi «más allá de la alianza progresista» e incluso no oculta que considera «mejor propuesta» política la de otro partido, la de Equo y su excompañero José Ramón Becerra.

Reconoce que en la campaña de las primarias, a las que concurrió como candidata por Guztion Aukera, «siempre» ha intentado que las cuestiones internas «se quedaran dentro». En su opinión, las campañas hay que hacerlas «en positivo» y hablando de proyecto, «pero creo que a veces se ha olvidado que el día después había que pedir el voto para Podemos».

Rosa Martínez, que ya ha abandonado la militancia en Podemos Euskadi, remarca que «toca acabar el ciclo que empezó en 2014 y que, seis años después, nos ha permitido conseguir muchas cosas, nos ha permitido llegar a las instituciones». Reconoce que esa «ilusión» no solo era de Podemos, sino de las confluencias que en 2015 llegaron a ayuntamientos. «Ahora va cambiando el ciclo, se está terminando. Cada vez tenemos menos apoyo y creo que es un buen momento para parar, reposar y pensar. Una vez que piensas con cabeza política, la tienes ahí. Pero creo que la política de partidos de momento se ha terminado. Para mí sí», explica.

La exdiputada de Equo obtuvo el apoyo del 43,74% de los 2.830 militantes que tomaron parte en el proceso interno, en torno al 14,5% de los inscritos. El vuelco inesperado de las primarias del pasado 27 de febrero, con la victoria de Gorrotxategi, permitió al sector crítico recuperar influencia dentro de la organización y regresar a la primera línea de poder en Euskadi.