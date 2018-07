Rosa Cobo: «El techo de cristal de las mujeres en la política está muy blindado»

Nunca una mujer ha sido presidenta del Gobierno ni lehendakari. Los partidos españoles tampoco están liderados por ninguna. Que las féminas participen en las fuerzas políticas es «un derecho y un deber», pero «para que un Ejecutivo sea feminista no basta con que la mayoría sean mujeres, sino que tiene que hacer políticas públicas de igualdad», asegura la socióloga Rosa Cobo, que visitó San Sebastián en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.

-Nunca una mujer ha sido presidenta del Gobierno ni lehendakari. ¿Hay que ser hombre para llegar a estos cargos?

-Por lo visto, sí. Todas las instancias del poder están gestionadas por los hombres. Eso, entre otras cosas, convierte a nuestra democracia en patriarcal. Los varones tienen la hegemonía de los recursos y los derechos.

-Defiende la teoría de que nuestro sistema democrático tolera la desigualdad de género.

-Así es. La democracia que tenemos es defectiva. Está asentada sobre la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, pero en la práctica no se materializa porque hay derechos de las féminas que el sistema no defiende lo suficiente. Parece que la democracia no nos quiere mucho.

-¿Queda mucho para romper el techo de cristal de las mujeres en la política?

-Sí. Este techo está muy blindado. En los últimos años las mujeres hemos podido acceder a espacios de poder. Esto ha sido porque somos un movimiento social con una enorme capacidad de movilización e interpelación de las aristas no democráticas de la democracia.

-Una de las opciones para avanzar en este ámbito, a su juicio, es que el feminismo se dote de una estrategia política. ¿Quizá mediante un partido político feminista?

-Las mujeres podemos y debemos estar en todos los espacios, incluidos los partidos políticos. Si nosotras no estuviéramos en todas las formaciones, estas serían peores. Ahora bien, creo que la izquierda, que es la que más impregnada está de la cultura política feminista, no defiende de una forma prioritaria nuestros derechos. Me gustaría que hubiera alguna organización feminista en el Gobierno, no sé si en forma de partido o no. Somos un electorado lo suficientemente fuerte para hacer ganar o perder las elecciones.

-¿Feminista o femenino?

-Son conceptos muy diferentes. La palabra femenino alude a una serie de valores y de prácticas que las instancias patriarcales exigen a las mujeres. El feminismo es una tradición intelectual y un movimiento social que tiene como objetivo que las mujeres podamos alcanzar los mismos recursos que tienen los hombres.

-¿Qué opina del nuevo Consejo de Ministras y Ministros?

-Me ha gustado mucho que el 60% de la composición del Gobierno sean ministras. De todas formas, para que un Ejecutivo se convierta en feminista no basta con eso. Tiene que hacer políticas públicas de igualdad feministas. Uno de sus objetivos debe ser eliminar espacios de precariedad laboral para las mujeres y luchar contra la violencia de género.

-En España ningún partido está liderado por una mujer.

-Sería bueno que una formación política estuviese liderada por una mujer. En caso de que esto ocurriera, me gustaría que su presidenta respetara el movimiento feminista.

-¿En qué sentido?

-Hoy en día todos los partidos deberían respetarlo, pero me preocupa la incomprensión que tiene la derecha respecto al feminismo. Es una mala noticia para el sistema democrático que la derecha no haya comprendido las vindicaciones políticas feministas.

-Aunque con una mínima diferencia, el Parlamento Vasco cuenta con más mujeres que hombres: 39 frente 36. ¿Esto significa que se ha avanzado?

-La presencia de las mujeres en el poder político está aumentando, también su participación en otros espacios. Es muy importante que iluminemos esa parte de la realidad, pero sin olvidarnos del resto. Hay fenómenos sociales que lastran radicalmente la democracia. Entre ellos destacan la prostitución y la violencia.

-¿Llegará el momento en el que exista la democracia paritaria?

-Eso es hacer ciencia ficción, pero soy optimista al respecto. Por primera vez en el siglo XXI grupos masivos de mujeres han salido a la calle diciendo 'basta ya'.

-¿Cuál es el camino a recorrer?

-El feminismo tiene que articularse como un movimiento social y político muy fuerte. Para entrar en los espacios de poder tiene que haber una presencia muy fuerte del feminismo en la sociedad.