El PSE rompe el pacto en Samaniego y da la alcaldía a EH BIldu Pilar Garmendia, de EH Bildu, nueva alcaldesa de Samaniego. La coalición abertzale logrará así su único ayuntamiento en Rioja Alavesa JUAN CARLOS BERDONCES Sábado, 15 junio 2019, 10:10

Sorpresa en Rioja Alavesa. Un representante del PSE se ha saltado el pacto global con el PNV para liderar los ayuntamientos vascos y ha dado esta mañana la Alcaldía de la localidad de Samaniego a EH Bildu. El concejal Eduardo Pascual, único edil socialista en la pequeña localidad de 320 habitantes, ha otorgado la makila a Pilar Garmendia. EH Bildu logrará así su única Alcaldía en Rioja Alavesa.

El PSE no ha explicado aún el por qué de este comportamiento del concejal, sobre el que aseguran que se tomarán medidas por saltarse el pacto global alcanzado con los nacionalistas. En todo caso han garantizado que no se trata de un movimiento político orquestado, si no una actuación individual de un edil.

En Samaniego, las urnas arrojaron un resultado que dio la victoria al PNV y un total de 3 concejales, los mismos que Eh Bildu. El PSE obtuvo uno. En aplicación del pacto global alcanzado por nacionalistas y jeltzales, Estela Larrea debería haber sido designada alcaldesa, pero la unión de independentistas y el socialista ha dado la mayoría absoluta, y por tanto el gobierno del pueblo, a EH Bildu.