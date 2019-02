Rivera plantea el 26-M como «un plebiscito» al 'sanchismo' Rivera, junto a los miembros de su equipo, entre ellos su número dos, José Manuel Villegas (2i, abajo), durante el Consejo General. / Efe El líder de Ciudadanos asegura que la triple cita electoral de mayo es «la primera oportunidad» para echar a Sánchez del Gobierno MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Viernes, 1 febrero 2019, 13:08

Albert Rivera ha planteado planteado los comicios europeos, autonómicos y municipales del 26 de mayo como «un plebiscito» al Ejecutivo de Pedro Sánchez. El líder de Ciudadanos ha asegurado este viernes que la triple cita electoral será la «primera oportunidad» para echar al socialista de la Moncloa y para decirle 'no' como ya ha ocurrido en Andalucía, donde un pacto entre el PP y la formación liberal ha puesto fin a 36 años ininterrumpidos de Gobierno del PSOE. «Los españoles deberán votar sí o no a Pedro Sánchez, sí o no a España», ha remarcado.

Durante su intervención ante el Consejo General de Ciudadanos, un órgano similar al Comité Federal del PSOE, Rivera ha seguido con la estrategia marcada por la dirección naranja en las últimas semanas y ha diferenciado nuevamente entre el socialismo y 'sanchismo' buscando desgastar la imagen del presidente del Gobierno.«Sánchez es un obstáculo para el consenso, para el acuerdo, para la moderación; es socio de los que quieren liquidar España, hay que echar a Sánchez en las urnas», ha insistido.