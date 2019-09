Rivera insiste en su oferta y le pide a Sánchez una reunión urgente para salvar la investidura Tras conocer que Ábalos se ha abierto a que Sánchez se vea con Rivera, el líder de Cs ha dicho que si hay voluntad real por su parte, «ahora mismo» va al Palacio de la Moncloa COLPISA Madrid Martes, 17 septiembre 2019, 10:29

Desde el 28 de abril han transcurrido 143 días. Por medio, una investidura fallida a finales de julio. Pero es, a falta de unas horas para que el Rey comunique si propone de nuevo a Sánchez para que se someta al veredicto del Congreso, cuando más movimientos hay. Hasta este lunes Albert Rivera rechazaba reunirse con Pedro Sánchez. Si acaso, advirtió, para hablar de la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Ahora le pide un encuentro, y urgente. Y el PSOE no le hace ascos a la propuesta. Es más, el partido que sustenta al hoy Gobierno en funciones ha valorado «el cambio de posición» de Ciudadanos al ofrecer una abstención a la investidura y se ha abierto a que Sánchez se vea con Rivera para discutir este escenario, si se trata de una oferta «sincera», aclara José Luis Ábalos. «Hasta ahora (Rivera) no había planteado más que la negación», recuerda el secretario de organización del PSOE en RNE.

«Le acabo de pedir a Sánchez en una carta urgente que nos veamos. Si dice que las condiciones que le ponemos se cumplen, lo que tiene que hacer es ponerlas encima de la mesa, firmarlas y cumplirlas, que no se están cumpliendo», ha declarado en una entrevista en Telecinco el líder de Ciudadanos. Y así recogió el guante que pocos minutos antes había lanzado Ábalos en la radio pública. «Si hay voluntad real por su parte, ahora mismo voy al Palacio de la Moncloa. Aún hay tiempo», dijo.

Ya se cumplen

El nuevo acercamiento, al menos dialéctico, llega el día después de que Ciudadanos diera un golpe de efecto y se abriera por primera vez a una abstención, con condiciones. Tres. Por un lado, pide al PSOE la ruptura del 'pacto' con EH Bildu en Navarra, liquidar el Gobierno con Podemos y los nacionalistas e iniciar unas conversaciones para que Navarra Suma y el PSOE gobiernen coaligados. Por otro, un compromiso de no indultar a los líderes catalanes que resulten condenador por el Supremo y acordar junto a PP y Ciudadanos la apliación del artículo 155 en Cataluña si el presidente de la Generalitat no acata el fallo. Y, por último, revertir sus políticas económicas «suicidas» y no subir los impuestos a las familias ni la cuota a los autónomos. Si Sánchez dice sí, insiste Alber Rivera, Ciudadanos facilitará su investidura.

Ábalos, al tiempo, ha reiterado que las exigencias del partido liberal, de las que se ha desmarcado el PP, ya se cumplen. «Las condiciones que plantean se dan, no debería haber ningún problema para que facilitaran un gobierno que ponga punto final a la incertidumbre a la que estamos», cree el secretario de organización de los socialistas.

No solo Rivera está cambiando su discurso de meses. También el PSOE. Tanto es así que en el día clave, a diferencia de lo que se ha escuchado en las últimas dos semanas, Ábalos dice que Sánchez no rechazaría un apoyo 'gratis' de Unidas Podemos. «Nosotros si nos apoyan, claro que sí, ¿cómo vamos a rechazar un apoyo?», ha señalado.