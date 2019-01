Rivera busca pactos con el PSOE para emprender su viaje de retorno al centro Ciudadanos antepondrá el entendimiento con los socialistas para 'limpiar' su imagen tras el acuerdo a tres acordado en Andalucía con el PP y Vox M. EUGENIA ALONSO MADRID. Miércoles, 2 enero 2019, 07:22

Andalucía se ha convertido en una especie de laboratorio de pruebas de lo que puede suceder en las próximas citas electorales, pero desde ópticas diferentes. La irrupción de Vox y su trascendencia en la composición de un nuevo gobierno se interpreta desde el PP como «el preámbulo de nuevas mayorías constitucionalistas». En cambio, para Ciudadanos, la fotografía con la formación de Santiago Abascal es demasiado incómoda y se abre a acuerdos con los socialistas para recuperar su imagen centrista.

En las últimas semanas, los liberales han hecho equilibrios para tratar de desalojar al PSOE del Palacio de San Telmo sin mancharse con la extrema derecha. En las filas naranjas saben que ese paso podría tener un coste de imagen de cara a los comicios municipales y autonómicos del 26 de mayo, donde se consolidan como una opción de gobierno. Pero los doce diputados de Vox son imprescindibles para el cambio porque la abstención socialista en una investidura, como sueña Albert Rivera, es una quimera.

«Siempre es mejor perder votos, o incluso un gobierno, que traicionar los valores democráticos», advirtió el ex primer ministro francés, Manuel Valls, el mismo día que Vox posibilitó que su diputada Marta Bosquet se convirtiese en la presidenta del Parlamento andaluz.

El político galo, que será candidato a la alcaldía de Barcelona con el apoyo de Ciudadanos, es una de las voces más críticas con la irrupción de Vox en el tablero político. Pero no la única. Dentro de la formación liberal hay sectores que dudan de la conveniencia de tragar con este partido, que para muchos representa lo mismo que el partido de Marine Le Pen en Francia, la Reagrupación Nacional. Pero la dirección de Ciudadanos defiende ante sus socios europeos y ante la opinión pública que el pacto en Andalucía se negocia en todo momento con el PP. «No va a haber tripartitos», insiste el secretario general, José Manuel Villegas.

En la formación liberal han dejado claro que el modelo de acuerdo que están intentando cerrar en esta comunidad no lo van a exportar como norma general al resto de España sino que estudiarán todos los escenarios políticos posibles. Priorizarán pactos «entre constitucionalistas, centrados, de progreso y reformistas» en los que los populares no se convertirán de forma automática en socio preferente y mirarán hacia el «PSOE no sanchista».