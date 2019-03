El retroceso del PP en las encuestas revaloriza los puestos de salida en sus listas electorales

Rescate gratuito de los planes privados

El presidente del PP, Pablo Casado, se comprometió ayer a «blindar» los planes privados de pensiones o los planes de ahorro para que, en el momento de su rescate, no tengan que pagar impuestos. Además, planteó nuevas bonificaciones para la compra de vivienda habitual. «Claro que esto tiene un coste económico», admitió en un acto en Ferroll, «pero, ¿y el beneficio para una persona de clase media y trabajadora que está pagando una vivienda habitual, no solo con el objetivo de no pagar un alquiler, sino también para que sus hijos puedan disfrutarlo?».