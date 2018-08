«Cuando me retiro a casa tras los fuegos siempre pienso que ojalá no pase nada» Eneko Goia, alcalde de San Sebastián. / Usoz Eneko Goia espera que la Semana Grande transcurra sin incidentes MIGUEL VILLAMERIEL Sábado, 11 agosto 2018, 08:34

El tradicional cañonazo en Alderdi Eder dará comienzo esta tarde a unas fiestas de Semana Grande que Eneko Goia espera que transcurran sin incidentes.

-¿Qué recomendaciones haría a los donostiarras de cara a estas fiestas?

-El programa incluye una oferta variada para todos los públicos, por lo que cada cual puede hacerse un plan a su gusto. Desde una verbena en la plaza Easo, cine en Ondarreta, los fuegos artificiales...

-¿Acudirá a muchos actos?

-Suelo estar muy condicionado por aquellas actividades que son compatibles con mi vida familiar, a las que puedo ir con mis hijos. Los fuegos son una de ellas porque les gustan, también iré a algunas actuaciones de danza en las que participan mis hijas. Dar una vuelta por la ciudad y ver el ambiente ya es un buen plan.

-¿Suele cumplir esa tradición tan donostiarra de tomarse un helado después de los fuegos?

-A mis hijos les gusta hacerlo, así que al final acabas uniéndote.

-¿Por qué sabor se suele decantar?

-Stracciatella.

-¿El alcalde vive la Semana Grande con un punto de tensión?

-Sí, siempre tienes un punto de preocupación porque quieres que todo salga bien y no haya problemas. Cuando me retiro a casa tras los fuegos y veo a tanta gente por la calle, me voy pensando que ojalá no pase nada.

-¿Una de las grandes preocupaciones del Ayuntamiento será evitar las agresiones sexistas?

-Sin duda. Es una de las grandes lacras que tenemos, un punto negro que compartimos todas las ciudades en este momento, aunque afortunadamente Donostia es bastante segura según los índices de seguridad.

-Si por usted fuera, ¿habría toros en Semana Grande?

-¿Los hay, no? No tengo una opinión cerrada ni dogmática en esta cuestión. Algunos dicen que soy antitaurino, pero no es correcto. Sigo creyendo que sería importante saber cuál es la opinión de los donostiarras al respecto. La consulta que impulsamos en su día fue anulada por el anterior Gobierno y ahora el Supremo debe decidir sobre el recurso.

-Esta tarde los padres de los jóvenes de Alsasua condenados por agresión a dos guardias civiles lanzarán el 'chupinazo pirata'. Covite le pidió que lo impidiera...

-Ya dije que no me corresponde a mí una decisión de esas características y que, si no estaban de acuerdo con ese acto, debían acudir al fiscal o a los tribunales. Es una iniciativa privada que no está organizada por el Ayuntamiento. He visto una voluntad de hacer ruido, pero no procede en la forma en la que lo plantearon.

-Covite y el PP también le pidieron que lo censurara. ¿Ve alguna razón por la que habría sido preferible que Donostiako Piratak optara por otros protagonistas?

-Siempre he pensado que, en fiestas, es deseable tratar de evitar los elementos políticos, así que yo no habría organizado un acto así, no me parece el lugar ni el momento. Cosa distinta es lo que opine de la situación que están viviendo los jóvenes juzgados por la Audiencia Nacional por los sucesos de Alsasua. Lo que ha ocurrido me parece un exceso absoluto. No me gustaría que alguien interpretara que, porque no me parece que en fiestas se deban hacer determinadas cosas, opino otra cosa sobre el fondo de la cuestión.