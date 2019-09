El PNV ganaría en Euskadi el 10-N con un 18,9% de votos, según el CIS Aitor Esteban, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. / EFE EH Bildu lograría un 16,2% y se colocaría en segundo lugar. El PSE-EE recibiría el 13,6% de los sufragios, mientras que Elkarrekin Podemos se quedaría en cuarta posición EL DIARIO VASCO Jueves, 26 septiembre 2019, 16:34

El PNV volvería a ganar en la Comunidad Autónoma Vasca en las próximas elecciones generales con un 18,9% de los votos, seguido de EH Bildu, que lograría un 16,2% y pasaría de cuarto lugar a tercero. En tercer puesto, se colocaría el PSE-EE -que en los comicios del 28 de abril logró la segunda posición- con el 13,6% de los sufragios, mientras que Elkarrekin Podemos se quedaría en cuarta posición (en las últimas fue tercera), al conseguir el 10,1% de los apoyos.

Según datos recogidos por el barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el PP sería respaldado en Euskadi por un 1,7% de los votantes, Ciudadanos por un 1,3%, mientras que un 1% votaría a Vox. El PACMA se haría con el 1,3% de los sufragios. Por su parte, un 15,5% de los encuestados asegura que no irá a votar, un 13,5% no sabe todavía lo que hará y un 5,4 no contesta.

El CIS ha realizado 297 entrevistas en Euskadi y advierte de que el tamaño muestral de las comunidades autónomas es insuficiente para que se llegue a conclusiones estadísticamente válidas.